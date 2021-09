El ministro de Consumo, Alberto Garzón, acusó ayer, miércoles, a diputados del PP de haberle insultado mientras intervenía en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Posteriormente, el ministro se quejó no sin cierta amargura en su cuenta de Twitter por esta circunstancia. Un tuit que 24 horas después de su publicación acumula más de 1.400 retuits y más de 6.000 'Me gusta'.

"Todos los días igual", se quejaba el ministro, sin dar nombres, aunque tras su intervención, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, llamó la atención a los populares José Ignacio Echániz y Pablo Hispán.

Mientras Garzón respondía a la pregunta que le había formulado la portavoz de Consumo del PP, Carmen Riolobos, el ministro ya apuntaba que miembros del PP, "bastante maleducados", estaban "gritando" justo detrás de él.

La propia Batet, una vez que Garzón había concluido su duelo con Riolobos, se dirigió expresamente a Echániz e Hispán. "Por favor, les he llamado a guardar silencio en varias ocasiones durante esta sesión de control, les pido respeto cuando interviene un ministro que está a su lado", dijo la presidenta.

Este incidente se produce menos de 24 horas después del 'rapapolvo' que la presidenta del Congreso dirigió a los diputados al inicio del Pleno del esta semana, quejándose de la imagen que en ocasiones ofrecen sus señorías.

El tuit de Garzón ha encontrado un amplio eco entre la legión tuitera. Más bien, lo que ha hecho Garzón es lanzar una pregunta y algunos tuiteros le han respondido. Como siempre, les dejamos una pequeña selección de esas respuestas.

Es su estrategia, no dejar hablar, que no se oiga, hacer ruido para desestabilizar y que no llegue la información a los demás. Deberían de echarles del hemiciclo cuando ocurra ésto. Al fin y al cabo ellos cobran por trabajar, no por insultar, ni ofender al contrario

— elenalubn (@sanfonfa) September 29, 2021