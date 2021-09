Por Tremending

Pedro Piqueras ha vuelto con fuerza de su periplo por la isla de La Palma, donde nos dejó momentos memorables en su cobertura en primera persona de la erupción del volcán. Este miércoles por la noche entrevistó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que se encuentra de gira americana y alejada de la Convención del PP.

Con la imagen del Capitolio de fondo, Ayuso fue interrogada por los motivos de este extraño viaje a Nueva York y Washington y por su ausencia de la Convención de su partido. La dirigente madrileña explicó que tenía "una agenda importante para Madrid y sus intereses, cerrada desde hace tiempo" pero sí anunció que acudiría a la cita con sus compañeros de partido este fin de semana en Valencia.

Durante la entrevista, Ayuso también anunció que a partir del próximo lunes pondrá fin a todas las restricciones de aforo en la región. Pero el momentazo de la entrevista llegó cuando Piqueras, con una media sonrisa en su cara, le preguntó a Ayuso por su crítica al Papa Francisco por pedir perdón a México por los daños causados por la Iglesia católica durante la conquista de América por parte de los españoles. "Vamos, que no le basta con emprenderla aquí contra Pedro Sánchez, que hasta con el Papa tiene usted una disputa, ¿Tiene algo que decir al respecto?".

Isabel Díaz Ayuso, sobre el perdón del Papa Francisco a México: "Al margen de sus declaraciones, me sorprende más la corriente que hay contra España" > https://t.co/xXakVxS53i pic.twitter.com/EvdhpRnYMX — Informativos Telecinco (@informativost5) September 30, 2021

Ayuso, tras recomponerse del zasca, mantuvo su guion con el asunto para justificarse: "Soy de los pocos políticos en España que más ha defendido en la historia reciente la labor de la Iglesia Católica y el respeto a los católicos, simplemente las declaraciones del Papa me sorprendieron. Pero sobre todo me sorprende más la corriente que hay contra España, contra su legado contra su historia, alimentado por los independentistas, nacionalistas y otros políticos de dentro y fuera de nuestro país. Si nadie dice nada, qué va a ser de nuestra empresa, de nuestro legado y sobre todo, lo más importante, qué va a ser de la verdad. Van contra España, van contra la hispanidad y sobre todo lo que hemos conseguido juntos y me parece insensato que esto se esté alimentando".

La irrelevancia política y mediática que está teniendo la gira de Ayuso para EEUU se puso de manifiesto también cuando Piqueras le preguntó si se había reunido con Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de EEUU. "No, lo que estamos haciendo es reunirnos con congresistas para preparar una reunión que tenemos mañana con el caucus hispano que son los congresistas y todos los representantes más importantes del ámbito hispano aquí en el Capitolio", fue su respuesta.

La entrevista no ha dejado indiferente a la comunidad tuitera:

¡Ay, ay, ay, Ayuso que te veo excomulgada por Francisco!

¡Qué curioso, otro Francisco! "Pedro Piqueras, con media sonrisa y en un tono poco habitual, le hace esta pregunta a Ayuso | HuffPost" https://t.co/fy9pXaKeEX — canarioenjaula (@canarioenjaula) September 30, 2021

Ir a Washington para que te entreviste Pedro Piqueras en Telecinco. Ayuso ha convertido EEUU en el photocall más grande de España. pic.twitter.com/PVz8EHxhdZ — Marcos Paradinas (@mparadinas) September 29, 2021

Pedro Piqueras entrevistando a Ayuso que está en Washington. Alli nadie la quiere entrevistar. ????

. pic.twitter.com/KODfrVX1LL — Jorge????️ #SíSePuede (@JL_SR2020) September 30, 2021

Piqueras preguntando a Ayuso cuál es el sentido de su viaje a Estados Unidos. Me ha dado un poco la risa, lo reconozco. — Amosanda (@Eva_mar_asecas) September 29, 2021

Piqueras preguntándole a Ayuso si se había reunido con Nancy Pelosi… pic.twitter.com/K39McFKHrs — Adonay ???????? (@AdonayRguez) September 29, 2021

Ayuso en directo con Piqueras con el Capitolio de fondo… ???????????? pic.twitter.com/Zzb6Vj25f8 — Carlos Hernanz (@Poves) September 29, 2021