El alcalde de Vigo desatado, esta vez, por la apertura de una tienda de ropa en la ciudad: "Long live to Primark at Vigo"

Por Tremending

El alcalde de la ciudad de Vigo, Abel Caballero, para muchos se ha convertido en un 'meme'. Famoso por sus excentricidades y habitual en el foco de las redes sociales, el alcalde de la ciudad gallega se ha mostrado eufórico esta vez por la apertura de una famosa cadena de tiendas de ropa en Vigo.

Caballero se ha mostrado especialmente feliz durante un discurso de bienvenida, gritando en ocasiones como todo un hooligan de la tienda de ropa. Se ha animado además a hablar en inglés: "I'm going to tell that you're officially in Vigo! Long live to Primark at Vigo!".

En un discurso a los trabajadores de la tienda, Abel Caballero ha trasladado su felicidad al tenerles en Vigo: "Queríamos teneros porque sabemos lo que significáis y sabemos lo que sois. Sois la sostenibilidad, sois la compra a precio muy asequible, sois la moda, sois la novedad, sois lo conjunto de lo mejor que puede haber. ¡Sois los mejores y las mejores del mundo!", ha acabado entre aplausos, el alcalde de Vigo.

Su animada bienvenida ha sido criticada y aplaudida a la vez. Para algunos, es inentendible que una figura pública como un alcalde haga una celebración de ese tipo abriendo la sucursal de una empresa privada —famosa por la explotación y el uso de obra esclava en el Tercer mundo—.

Para otros, en cambio, resulta incluso "tierno" que un político muestre esta felicidad. Tiene un gran fijamiento por la navidad que gusta a muchos. Prueba de ello fue cuando en pleno agosto de 2021 anunció que colocaría en Vigo 11 millones de luces led. También es memorable el día que inauguró —igual de pletórico— las luces de navidad del año 2018, ocasión en la que también se atrevió a hablar en inglés.

Esta estrategia le debe de estar funcionando a Abel Caballero, que perteneciente al PSOE de Galicia, es uno de los alcaldes más votados de España. En las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo de 2019, su grupo obtuvo el 67,5% de los votos, consiguiendo 20 de los 27 concejales que tiene el Ayuntamiento.

A pesar de todo este apoyo, una gran cantidad de usuarios en Twitter critican este último episodio, argumentando que contribuye al capitalismo "más destructivo, la de la 'fast fashion':

No tiene nada de socialista inaugurar una empresa que cae en el capitalismo más destructivo, la de la "fast fashion" (ropa de usar y tirar), y que contribuye a la precariedad laboral. Vergüenza ver a un alcalde gritar "viva Primark". Populismo.#Vigopic.twitter.com/8d3HWhJ9EF — David Hernández (@_davidhdez_) October 1, 2021

A Abel Caballero se le está poniendo cara de Rita Barberá, pero sin corrupción (por ahora). — Jorge Andreu (@JorgeAndreuB) October 1, 2021

Abel Caballero en esta ocasión ha metido la pata hasta el fondo. No puede ser que inaugure una tienda que acabará con el pequeño comercio y que es conocida por sus condiciones laborales y la explotación de trabajadores en países asiáticos. https://t.co/78JkaHWGu0 — DanielSam (@DanielSam74) October 1, 2021

Abel Caballero se presentará a las próximas elecciones por el Primark socialista obrero español — Sunshine in the sky (@Canesky) October 1, 2021

Abel Caballero es el mayor showman de España pic.twitter.com/uDPnDyk9hP — Joan Guirado (@joanguirado) October 1, 2021

Abel Caballero muiñeiras aparte se vino arriba en el Vialia y por eso el momentazo del Viva Primark at Vigo con el banderín pero es que el día anterior en la inauguración para autoridades se vino aún todavía más arribisima pic.twitter.com/qVzS2QMdtc — burrapaca2 (@burrapaca2) October 1, 2021

Cada día segue a sorprendernos ???????????????? Pois canto máis pintas a mona e máis parvadas dis parece ser que a xente máis te vota… #AbelCaballero #Vigo pic.twitter.com/CKbAtBfRPx — Esencia Galega (@Moi_enfurecido) September 30, 2021