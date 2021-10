Críticas al discurso de Josep Pedrerol sobre periodismo en la Universidad: "Tiene futuro en 'El club de la comedia'"

Por Tremending

El periodista deportivo Josep Pedrerol protagonizó este lunes uno de los discursos más comentados de las últimas horas. En concreto, el presentador del programa El Chiringuito acudió a una conferencia que se celebraba en la Universidad Complutense de Madrid. Todo marchaba sin ningún tipo de incidente hasta que uno de los ponentes se atrevió a tildar el espacio televisivo que conduce el catalán de "espectáculo".

"Cuando Gaspar da lecciones de lo que es el periodismo me cabreo. Cuando el profesor habla de 'espectáculo de El Chiringuito' me cabreo y como no quiero cabrearme voy a sonreír", empezó diciendo Pedrerol. "Periodismo es decir que Mbappé sólo quiere ir al Madrid y eso lo dijimos nosotros y ayer Mbappé confirmaba lo que dijimos en El Chiringuito", siguió explicando mientras daba un golpe sobre la mesa.

???? "QUE NADIE OS DIGA

LO QUE ES PERIODISMO". ???????? El discurso de @jpedrerol en la conferencia de la @aepducm que ha acabado en ovación. #AEPDUCM pic.twitter.com/a7O871cyYj — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 5, 2021

"¿Entendéis? Eso es Periodismo. Que nadie os diga lo que es Periodismo. Que nadie os diga lo que está bien y lo que está mal. Periodismo es intentar contar la verdad. Acercaos a la verdad. Y eso es lo que es intentamos cada noche", sentenció Pedrerol, que después agradeció los aplausos en las redes sociales.

¡Gracias por tanto cariño!. Ah, y que nadie os impida pelear por vuestros sueños. https://t.co/gELF6kaKK4 — Josep Pedrerol (@jpedrerol) October 5, 2021

Además de la reacción del propio presentador, muchos internautas han querido opinar sobre las palabras del periodista deportivo, al que le han llovido las críticas.

Perderlo dando discursos de periodismo JAJAJAJJAJAAJAJAJAJAJ el chiste se cuenta solo. https://t.co/m2zWkcjdtG — AnsuFachero????❤️ (@AnsuFachero10) October 5, 2021

Pedrerol hace un discurso en @aepducm y solo saca pecho de que acertaron con @Mbaooe2. Lo entiendo. Para una que acierta https://t.co/ZrWnFuKRwj — TheCoach (@Alejand85429885) October 5, 2021

No, El Chiringuito no es periodismo. Es un show televisivo de contenido pueril. https://t.co/zICNCnpy9v — Juan Zambrano (@nookier) October 5, 2021

Dice "que nadie os diga lo que es periodismo" justo después de terminar su frase anterior con "eso es periodismo" delante de una audiencia de gente universitaria que se dedica precisamente a estudiar qué es el periodismo. Un grande https://t.co/oMjIeCSkYA — Miguel Núñez (@MuyNunez) October 5, 2021

Al Capone: "Que nadie os diga lo que es la ley". https://t.co/PRo99hwIbQ — La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) October 5, 2021

Tiene futuro en el club de la comedia la verdad https://t.co/OGxhzIbpbr — ISRG (@isra_RG9) October 5, 2021