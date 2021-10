Tras su semana de pasión con la convención del PP, Pablo Casado fue entrevistado este pasado lunes por la noche por Carlos Franganillo en el Teledidario 2 de TVE. La entrevista no dio mucho de sí, o más bien dio lo que se esperaba: Casado se dedicó a criticar al Gobierno y a Pedro Sánchez de principio a fin. Nuestro compañero Miguel Muñoz cuenta los pormenores en una crónica muy completa. Entre tanto ataque y crítica sin piedad, Casado dijo que el Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos es "el más radical de Europa".

Cada uno tendrá su opinión, pero hay quien sostiene que a Casado se le ha ido un poco la mano. El líder del PP se ha olvidado premeditadamente de los Gobiernos de Hungría o Polonia, donde la ultraderecha gobierna a sus anchas. Lo curioso es que Casado hizo esta afirmación cuando el periodista le preguntaba si Vox era un partido populista. El líder del PP salió por peteneras, como se puede apreciar en el vídeo. Este es el momento.

Por supuesto, las reacciones de la legión tuitera no se han hecho esperar. Mucho se llevan las manos a la cabeza.

Él prefiere a Hungría o Polonia, que no respetan los derechos humanos

Bueno, decir eso con la que está cayendo en países como Hungría, Polonia, República Checa o Eslovaquia… ¿es que no lee la prensa?

Casado: ni una sola idea. No es que no las diga: es que no las tiene. Flojo. Inconsistente.

— Antonio Papell (@Apapell) October 4, 2021