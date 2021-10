Por Tremending

Este lunes, WhatsApp, Facebook e Instagram estuvieron más de seis horas caídos, afectando a usuarios de todo el mundo y provocando un importante problema para usuarios privados y profesionales, así como pérdidas de miles de millones de dólares para la empresa, que además ya tenía encima otros problemas.

Un problema de carácter mundial que algunos no entienden y que ha despertado las añoranzas de muchos por la época en la que no existían las redes sociales. Para estos, el popular streamer Ibai tiene uno de sus famosos mensajes virales, entre la reflexión y el humor. Este en concreto va para los padres y madres que desprecian las redes sociales:

El vídeo es un extracto de su último directo en la red social Twitch.

"Para todos los padres y madres que dicen: 'Yo en tu época no utilizaba nada y éramos felices'. No te jode, porque no lo tenías", asegura. Y continúa con la ironía: "'No, es que jugábamos con una pelota y una peonza…'. ¡No te queda otra! Qué cojones va a hacer en 1970. Pues con una pelota y una peonza".

Como suele pasar, sus palabras se han viralizado rápidamente, y poco después de colgarlo suman ya decenas de miles de reacciones debatiendo sobre el asunto:

No puedo estar más de acuerdo — Outconsumer (@Outconsumer) October 5, 2021

Venga parvo, volvería mil veces a la época en la que me gritaba mi madre desde casa para subir a merendar y mis amigos me tiraban piedras a la ventana para bajar a jugar al barrio, 1000 veces — Cerviii (@Cervi8) October 5, 2021

No te falta razón.. pero menos mal que en aquella época no había nada de lo que hay hoy. No cambio por nada en el mundo mi infancia por estar todo el día frente a una pantalla. — Jesús Durán (@JsDuran78) October 5, 2021

En la prehistoria íbamos en taparrabos cazando para sobrevivir y éramos felices. Mucho mal criados estaban nuestros padres con sus peonzas, balones, luz eléctrica, agua potable… pfff. No duraban ni 5 min delante de un mamut — Javiphobic (@javiphobic) October 5, 2021

Se tenía que decir y se dijo. Totalmente de acuerdo. pic.twitter.com/Hl2IRTRXbn — Juance (@juanc_gs) October 5, 2021

Que grande ibai — Luxy Rosales (@Luxy17370359) October 5, 2021

Soy una boomer y doy fe de que esto es cierto. — Angeles Ferandez (@AngelesFerandez) October 5, 2021