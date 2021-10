Bertín Osborne arremete contra el papa en Telemadrid: "No lo puedo ni ver. Es un bocazas"

Por Tremending

Bertín Osborne se suma a las críticas al papa Francisco por pedir perdón a México por los "pecados" en la conquista. Lo ha hecho durante la promoción de su programa en Telemadrid. "Yo salgo al programa, sé quién es el invitado y no sé más. Salgo y digo: 'Chicos, vamos a empezar'. Es un caos divertidísimo porque de repente aparece alguien que yo no sé que va a venir", explicó Osborne sobre El show de Bertín que se emitirá en la cadena autonómica madrileña.

Osborne entonces realizó un repaso de las personalidades que han salido en su programa en ediciones anteriores. "Pensé que ibas a decir al papa Francisco", le dijo Ricardo Altable, el presentador del programa de Telemadrid Buenos días que también se encontraba en plató.

"No me jodas, ni matao. Yo no le pienso invitar. No lo puedo ni ver. Es que no lo puedo ni ver porque es un bocazas y no hace más que largar estupideces. Me parece que es una catástrofe de papa", dijo el cantante. "Ya la empezó liando en Venezuela y ahora la termina liando en España. No puedo ni verle", añadió.

En #BuenodDiasTM @BertinOsborne : " Al Papa no lo invitaría nunca , no lo puedo ni ver, es un bocazas" #Momentazo pic.twitter.com/gS1MxxbQzh — TVMASPI (@sebas_maspons) October 6, 2021

Las palabras del papa han provocado la reacción inmediata de la derecha y extrema derecha. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, lo calificó de "leyenda negra" y "revisión maniquea de la Historia". El expresidente del Gobierno José María Aznar, dejó claro que no iba a pedir perdón "lo diga quien lo diga". El líder del PP se sumó a las posturas de Ayuso y Aznar.

Las palabras de Osborne en Telemadrid no han pasado desapercibidas y los tuiteros critican la gestión de Ayuso de la cadena autonómica. "Como de mal tiene que estar la derecha española para decir semejantes cosas", ha afirmado un usuario. Las últimas disputas de la derecha y extrema derecha son evidentes. Un ejemplo claro es el enfrentamiento entre Federico Jiménez Losantos y Vox después de que el locutor insultara a los antivacunas. "Mamarachos. Ratas. Asesinos. Tontos. Estafadores. Extremistas descerebrados. Nazis en paro. Idiotas", llegó a decir.

Como de mal tiene que estar la derecha española para decir semejantes cosas https://t.co/7txcYH8EKD — Álεx εl Protεctor x) ????????️‍???? (@al3x_hh) October 6, 2021

El nuevo fichaje de la tele de Ayuso sólo entrevistará a los que sean de su cuerda, como si en una tele pública pudiera dejar fuera a todo un espectro político como hizo en T5. Hasta se permite insultar al Papa y le secunda el coro. https://t.co/u6GJNlhKdZ — UnMatiz ???? (@UnMatiz) October 6, 2021

Pues nos está quedando un Telefacha la mar de majo, perdón quería decir @telemadrid . https://t.co/mwB4FV3ktk — j???????? (@ilion2003) October 6, 2021

Bertín Osborne insultando al Papa en Telemadrid y los presentadores riéndole las "gracias" . Ese es el modelo de tv pública de Ayuso y el PP https://t.co/kcuOuUDh46 — sandpeople❤???????? (@sandpeople1) October 6, 2021