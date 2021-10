"Me tumbo ahí y tengo que meter los pies en la lavadora": indignación por un nuevo 'zulo' que cuesta 500 euros mensuales

La cuenta del zulista lo ha vuelto a hacer. En pleno debate sobre los precios del alquiler, la popular cuenta que se dedica a subir anuncios de casas en estado lamentable a precios desorbitados ha publicado un anuncio que no ha pasado desapercibido.

"Buenas noches zulistas! Y después decís que no hay pisos baratos en Madrid… con arrullo de centrifugado y todo para que no os quejéis", ha escrito junto a una imagen en la que se puede ver una cama al lado de un fregadero y una lavadora.

Buenas noches zulistas! Y después decís que no hay pisos baratos en Madrid… con arrullo de centrifugado y todo para que no os quejéis ???? pic.twitter.com/eEUrhm6IZ8

El habitáculo cuesta 500 euros mensuales, algo que ha cabreado y mucho a los tuiteros que han cargado contra los precios del alquiler y han compartido otros anuncios que hay en internet.

Dios mio! Yo tengo una mini habitación con un mueble cama como ese y es imposible no agobiarse ahí sin ser nada más que un dormitorio. No tienen vergüenza para alquilar eso. En mi caso es una habitación supletoria. No da para vivir mucho tiempo ahi. pic.twitter.com/9vUzJXslH1

— Laura Trives (@Lauratrives) October 7, 2021