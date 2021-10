Mónica García levanta un aplauso pidiendo a Ayuso que "por una vez" le mire mientras le hace una pregunta

Por Tremending

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad, Mónica García, ha levantado aplausos este jueves al realizar una sencilla petición a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso. García pidió a Ayuso que le mirara mientras le hacía la pregunta.

"Voy a empezar con una petición y con una evidencia. La primera es que, por favor, por una vez me mire mientras le hago la réplica porque la discrepancia política no está reñida con la buena educación", pidió a la presidenta de la Comunidad.

Sin embargo, como si no la petición no fuese dirigida a ella, Ayuso se limitó a subrayar unos papeles y a escribir en ellos. Solo llega a levantar la mirada durante unos escasos segundos, para volver a centrarse en sus folios. "No le pido que me mire con los ojos con los que mira a los grandes patrimonios, pero un poquito de cortesía parlamentaria", dijo la portavoz de Más Madrid.

Ante esta interpelación, García se levantó aplausos en la sala. Y en Twitter, donde los usuarios critican la actitud de la presidenta y han señalado su falta de educación.

Durante la sesión, García también criticó el viaje de Ayuso a Nueva York: "Ha recorrido 6.000 km para que la entreviste Telemadrid, 'Teleayuso', para estar diez minutos con cuatro congresistas, para insultar al papa y para traer cero inversiones confesables".

