Por Tremending

De un tiempo a esta parte, el líder del PP, Pablo Casado, se ha abonado a las mentiras, las exageraciones y a algún que otro bulo en su discurso contra el Gobierno. La última e irrefutable prueba de ello es la entrevista en El Mundo publicada este pasado domingo, advirtiendo que España va directa a la quiebra y que está al borde de ser rescatada. Lo dijo sin aportar pruebas y recurriendo a algún que otro dato discutible.

No es la primera vez que Casado hace este tipo de declaraciones exageradas e hiperbólicas. Tanto es así, que la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha pedido a Casado que aproveche el día de la fiesta nacional del 12 de octubre para reflexionar sobre la oposición que está ejerciendo y le ha recomendado que "una manera de hacer un buen patriotismo es hablar bien de España".

Desde la cadena Ser han respondido a los bulos de Casado. Ha sido el periodista Javier Ruiz quien en apenas cuatro minutos. "¿Estamos abocado al rescate como dice Casado? La opinión de Casado sólo la apoya Casado. Si medimos por prima de riesgo, a fecha de hoy estamos en 64 puntos. En 2012, bajo el Gobierno de Rajoy, llegamos a estar a 400 puntos, seis veces más. Así que los mercados no ven ese rescate y no lo cotizan así. En los últimos 12 meses la prima de riesgo ha descendido ocho puntos. Así que no", explica Ruiz.

"Ha exagerado el drama del paro. No es la primera vez": las cifras desmontan la hipérbole de Casado sobre el negro futuro de la economía española ???? Por @Ruiz_Noticiashttps://t.co/zJFFPci1s3 — Hoy por hoy (@HoyPorHoy) October 11, 2021

Ruiz también recuerda que la cifra de parados que aporta Casado no es real. "Donde más puede encontrar el PP la intervención es en el nivel de deuda pública. Y ahí, es verdad, España está en un máximo histórico. Debemos 1,43 billones de euros, un 122% del PIB, según los datos del Banco de España, aunque aquí el PP obvia tres cuestiones imprescindibles para entender esa cifra: el covid, el covid y el covid", señala Ruiz en una alocución muy celebrada en la que recuerda que Bruselas ha permitido a los países endeudarse más.

No es que haya exagerado, directamente se las inventó!!!! — M (@animatronik63) October 11, 2021

Pablito Casado puede decir lo que le dé la gana, mentir, crear bulos…Pero quien de verdad me da pena y miedo son sus seguidores, votantes y hooligans. No tienen entendederas y se tragan todo?

O es que no dan más de si. — javier Garcia (@javigarser) October 11, 2021