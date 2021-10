Por Tremending

Estados Unidos, el país del sueño americano, donde algunos pueden costearse un paseo en cohete por el espacio y otros no tienen acceso a la sanidad. El país con más multimillonarios del mundo, según Forbes, pero también el mismo en el que ha aumentado el número de personas sin hogar por cuarto año consecutivo, con casi 600.000, y en el que millones de personas no tienen seguro médico.

Un país que el periodista Guillermo Fesser, colaborador de El Intermedio, nos ayuda a conocer de vez en cuando en su cuenta de Twitter:

En este caso, Fesser ha publicado un devastador hilo en el que explica la precariedad de muchos empleos, la ausencia de servicios públicos y las políticas migratorias de EEUU:

Estos días, resulta difícil deambular por cualquier calle de cualquier pueblo o ciudad de EEUU sin toparse con el letrero de "NOW HIRING" / SE NECESITA PERSONAL pegado con scotch tape / celo al cristal de cualquier comercio. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

La explicación más extendida es que las ayudas federales para contrarrestar los efectos del Covid han creado un ejército de vagos. Resumiendo: a la gente le pagan más por quedarse en casa viendo Netflix que por ir a trabajar y, en consecuencia, optan por la primera alternativa.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

o de las ínfimas condiciones que presentan muchos lugares de trabajo. EEUU sigue pretendiendo ser esa nación que, después de la II Guerra Mundial, ofrecía a sus ciudadanos acceso a la universidad gratis y, a la mayoría de sus empleados, seguro médico y planes de jubilación???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

EEUU hace tiempo que se ha transformado en una sociedad sin servicios públicos en la que el común de los mortales, si deja de cobrar dos cheques semanales seguidos, pasa a engrosar el cada vez más alarmante y vergonzoso ejército de homeless/sin techo que hoy inundan sus calles???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

En Denver, Seattle, Washington DC, New York City… name it, mientras que un grupo, cada vez más reducido de individuos, acumulan riqueza suficiente para irse de excursión los fines de semana en cohete privado al espacio. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Como respuesta a los cientos de miles de carteles de NOW HIRING, el Partido Republicano (hoy firmemente confiado en que Trump consiga en 2024 un retorno tipo Berlusconi.2) propone eliminar de cuajo las ayudas federales para erradicar la vagancia y que la gente vuelva a trabajar???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Eso sí, en las mismas condiciones de precariedad que tenían antes y que benefician a los grandes empleadores a quienes el Partido Republicano sirve pleitesía a cambio de la financiación de sus arcas.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Los demócratas (que tampoco son santos y, de hecho, reciben también financiación de grandes empresas) parecen tener el listón de la moralidad un pelo más elevado y proponen la subida del salario mínimo y la creación de trabajos dignos a través del plan Biden de infraestructuras???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Los Republicanos ya han contestado que, ni lo uno, ni lo otro. Ellos están por el modelo que predica: si quiere usted sacar a sus hijos al parque, hágase millonario, construya su propio parque en el jardín de su mansión y airee allí a sus hijos las veces que quiera… ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

…pero yo, con mis impuestos, no tengo por qué plantar ni un árbol que les procure sombra a sus familiares. Michael Jackson construyó su propio parque. También Bezos y el de en medio de los Google. Así que, en esta América de oportunidades infinitas, todos podemos. Yes We Can???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Los republicanos, por oponerse a gastar un céntimo público en algo que no les beneficie a ellos en lo privado, tuvieron la desvergüenza de negarle a Biden, hasta el último minuto y a punto de paralizar el gobierno, los fondos para afrontar las deudas acumuladas por Trump.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

La segunda realidad que ha asomado por debajo de la alfombra mágica que sigue pretendiendo ser EEUU, son los 10.5 millones de emigrantes sin papeles que estarían encantados de aceptar las ofertas de empleo de esos NOW HIRING, a los que se les niega injustamente esa posibilidad???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

10.5 millones de individuos a quienes les resulta imposible regularizar su situación y obtener un permiso de empleo. Básicamente, porque en EEUU hoy no existe una ventanilla en la que cursar esos papeles. No existe la posibilidad de pedir turno y ponerse a la cola / get in line???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

La emigración en EEUU se rige por una ley obsoleta de 1952 llamada INA (Immigration and Nationality Act) que los Demócratas tratan de actualizar con la continua oposición de los Republicanos. Hasta la llegada de Trump, los conservadores solían justificar sus largas ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

alegando razones de Seguridad Nacional (antes, hay que aumentar la vigilancia en fronteras para que no entren tantos criminales y violadores) o de Defensa del Empleo (no se puede permitir que ilegales se queden con el trabajo de ciudadanos que cumplen con la legalidad) ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Pero, después de que Trump aireara sin miedo sus principios racistas preguntándose en público que por qué tenían que venir los emigrantes de "países de mierda" en lugar de "países como Suecia", no les ha importado dejar claro por qué no quieren abrir la mano a la emigración ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Para que no se les llene su América de negros, hispanos y otra gente de mal vivir. MAKE AMERICA WHITE AGAIN. Lo que aún ocultan, es que son ellos, y los patronos a quienes apoyan, quienes suelen explotar y beneficiarse de esa mano de obra sin derechos que les sale más barata. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Encaminado a impedir la llegada de "emigrantes indeseados", entre 2016 y 2020, Trump firmó 400 órdenes ejecutivas relativas a emigración que redujeron prácticamente a la nada el número de refugiados admitidos al país anualmente y a la mitad el número de tarjetas de residencia.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

y eliminó multitud de programas sociales de ayuda a emigrantes. Algunas de estas medidas fueron revertidas por Biden al llegar a la Casa Blanca, otras tardarán años en corregirse y otras permanecerán para siempre… salvo que el Congreso tenga las agallas de afrontar la reforma???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Sin ánimo de abrumar con datos, pero con la intención de no alentar el comentario superficial y facilón de "¿Entonces qué? ¿Abrimos las fronteras y que entre quien quiera?" Expongo las razones fundamentales por las que la INA necesita una revisión y adecuación urgente.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

INSUFICIENTES ADMISIONES

En el ranking de los 50 países con mayor renta per cápita del planeta, EEUU es el tercero por la cola en admisión anual de emigrantes (0.35% con respecto a su población) al tiempo que el crecimiento de población ha alcanzado mínimos históricos.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

CUOTAS ESTANCADAS. Desde 1990 el Congreso no ha aumentado las cuotas, a pesar de que la economía se ha doblado y la población ha aumentado en un 30% desde entonces. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

CUOTAS RACISTAS. Ningún país puede recibir más de un 7% de las visas concedidas. Miles de ciudadanos de India con contratos de trabajo de empresas estadounidenses esperan décadas hasta conseguir el permiso de residencia, mientras que los de Suecia la obtienen al día siguiente.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

NO HAY LÍMITE DE ESPERA. El gobierno no tiene límite de tiempo para responder a una solicitud de tarjeta de residencia / Green Card. Algunos mexicanos o filipinos que la solicitaron en los años 90 se morirán antes de que llegue la respuesta administrativa.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

DOBLE RECUENTO. El 88% de los emigrantes que solicitan residencia por contrato de trabajo están en EEUU pues entraron con visa temporal. Les contaron en el cupo de visas y les cuentan otra vez en el cupo de tarjetas, disminuyendo injustamente el número autorizado de Green Cards???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

LÍMITE POR HABILIDADES EXTRAORDINARIAS. Existe una tarjeta de residencia especial para Premios Nobel, jugadores de la NBA, empresarias, académicas de renombre… limitada a 40 mil (incluyendo familia y acompañantes) Sin embargo hay una lista de espera de 58.000 solicitudes.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

SOLO UNIVERSITARIOS. Se estima que hay 10.5 millones de emigrantes sin papeles en EEUU. La gran mayoría de ellos no tienen título universitario. Sin embargo, el Congreso limitó en 1997 el número de tarjetas de residencia para individuos sin grado universitario a 5.000 al año.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

LOS REFUGIADOS DEPENDEN DEL PRESIDENTE. El número de refugiados admitidos lo marca el presidente de turno. Esto permite que Trump lo limitaran a 15.000 al año con la promesa de reducirlos a O en la siguiente legislatura, y que Biden, arbitrariamente, lo haya subido a 125.000 ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

El número de refugiados debería marcarlo el Congreso y, además, debería permitir que particulares o empresas pudieran financiar su estancia por razones humanitarias, como ocurre en Canadá. El presidente también determinar la forma de solicitar asilo. Hasta Trump, un emigrante???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

podía solicitar asilo en la frontera y, si su solicitud era admitida a trámite, esperar dentro del territorio de EEUU la resolución judicial (concesión de la residencia o bien denegación y consiguiente orden de deportación). ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

Trump emitió una Ley Ejecutiva que limitaba el derecho de asilo solamente a aquellos que lo hubieran solicitado en su lugar de residencia. Por eso los 15.000 haitianos que recientemente cruzaron el Río Grande / Río Bravo han sido deportados.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

LOS EMPRENDEDORES NO CUENTAN. En contra de la tendencia adoptada por otros países desarrollados, EEUU no considera la visa permanente para emprendedores, con lo cual está cerrando la puerta a muchas personas que podrían crear riqueza y se marchan a otros destinos.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

SISTEMA CENTRALIZADO. EEUU no es un país monolítico, sino una confederación de 50 estados con necesidades diferentes. Debería dejarse a cada estado que sugiriese el número y tipo de emigrantes que necesita para ajustar las cuotas a nivel federal, como ocurre en Canadá. ???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

SOÑADORES DESPROTEGIDOS. "Dreamers" son los que entraron ilegalmente siendo menores y hoy, de facto, son estadounidenses. Pero se les juzga por la decisión que tomaron sus padres, sin derecho a ciudadanía y expuestos a la deportación a un supuesto país de origen que ni conocen.???? — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

HIJOS SIN PAPELES. Los hijos de emigrantes con papeles tienen hasta los 21 años para solicitar su permiso de residencia. Debido a que los procesos se alargan indefinidamente, muchos se encuentran con que su posibilidad de ser residentes caduca y se convierten en ilegales????. — GUILLERMO FESSER (@guillermofesser) October 11, 2021

