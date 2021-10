Un hilo de Twitter salva la vida de una niña y de su padre

Por Tremending

Un hilo de Twitter del médico pediatra José María Lloreda salvó la vida de una niña y de su padre.

Publicado en 2020, Lloreda recuerda que aquel verano entró en urgencias una niña de doce años con un fuerte dolor abdominal.

Esa tarde de verano la guardia estaba siendo muy tranquila. La mayoría de la gente estaba en la playa y el goteo de niños era lento. Hasta que entró aquella niña de 12 años con un intenso dolor abdominal, que al parecer se había hecho contínuo, tras varias horas de ida y venida — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

A la exploración estaba taquicárdica, con un dolor de 8/10 peri umbilical que se le irradiaba a la fosa lírica izquierda. Estando allí,vomitó dos veces, un contenido sin sangre ni restos biliosos. No tenía fiebre, ni refería transgresiones dietéticas. — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

La regla le vino hace 3 días y aunque irregular, no era muy dolorosa según la propia niña. El padre comenta que con 9 meses tuvo una invaginación intestinal que se resolvió con un enema de aire.Está pálida pese a que es morena y tiene pecas por la cara, incluso en los labios. pic.twitter.com/O1uq7Ybt1Y — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

Luego, el facultativo del Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena explica los pasos que siguieron, hasta dar con la causa de los dolores.

La niña padecía el síndrome de Peutz-Jeghers, una afección genética que provoca el desarrollo de tumores no cancerosos en el aparato digestivo.

El síndrome de Peuzt-Jeghers es una enfermedad genética en la que hay tumores precancerosos intestinales, obstrucción intestinal e invaginaciones a veces por eso, y que asocia lesiones hiperpgimentadas en la cara, cerca de la boca, en labios y en la mucosa. También en manos y — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

Zona genital. Es dominante, por lo que hay un 50% de posibilidades de tenerla si tu padre o madre la tiene, aunque tb tú puedes ser el primero en padecerla. Las manchas no están al nacimiento, salen después. No solo produce esto, sino que predispone a muchos tipos de cáncer: mama pic.twitter.com/8cKuAPCJ1a — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

Las lesiones cutáneas del Peutz-Jeghers son claras, y si se encuentra un caso hay que estudiar a toda la familia, ya que les puede salvar la vida a largo plazo. A veces solo tienen anemia, o talla baja, o dolores abdominales frecuentes… Si conoces a alguien, díselo. pic.twitter.com/Cb3hoi6dHa — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) April 17, 2020

Meses después de escribir el hilo, una tuitera publica en Twitter:

En abril de 2020, un médico iba a salvar la vida de mi hija y de mi marido por Twitter gracias a un hilo. Es difícil de creer.

@jmlloreda1 publicó un caso sobre un síndrome tumoral, llamado Peutz Jeghers. Al leerlo, no podía dejar de pensar en mi chico, en mi peque.En sus pecas. https://t.co/8wNKGF3g8X — dibujosdenube (@dibujosdenube) October 6, 2021

El doctor José María Lloreda había salvado la vida de su marido y de su hija.

Las pecas en los labios (que en realidad son pigmentaciones asociadas a este síndrome) son típicas para reconocer esta afección hereditaria. A mi chico, con 43 años y un cáncer hace 13, tampoco se lo habían detectado.

Así empezó todo. — dibujosdenube (@dibujosdenube) October 6, 2021

Las pruebas genéticas confirmaron el diagnóstico de @jmlloreda1 Ahora nuestra realidad se ha transformado: seguimiento desde oncología, digestivo, urólogo…

Las pruebas digestivas son iguales para peques y adultos: gastroscopias y colonoscopias. — dibujosdenube (@dibujosdenube) October 6, 2021

Y solo puedo dar las gracias a @jmlloreda1

Un diagnóstico precoz es clave para luchar contra cualquier tumor. Y gracias a aquel hilo, ahora tenemos una oportunidad de adelantarnos.

A veces, un pequeño gesto, te cambia la vida.

(Edito para modificar la foto) pic.twitter.com/8yksBFDmKM — dibujosdenube (@dibujosdenube) October 6, 2021

Ese "pequeño gesto" que le cambió y le salvó la vida a la familia de @dibujosdenube fue difundido por Redacción Médica, que la entrevistó.

"No podía dar crédito. Yo no soy médico pero la clínica que describía coincidía. Mi marido tuvo una invaginación hace 13 años por la que fue a urgencias. Tiene, al igual que mi hija, esas pigmentaciones en los labios", declaró la tuitera.

Entonces, le mandó una foto de su hija a José María Lloreda. Cuando la vio, no dio crédito: "Ese día le dije que tenía que ir a su pediatra o a su médico con el nombre de la enfermedad y contando los antecedentes. Incluso al médico del padre si no le hacían caso", manifestó Lloreda a Redacción Médica.

Y, efectivamente, en el hospital confirmaron su diagnóstico: la niña padecía el síndrome de Peutz-Jeghers.

"No suelo decir nada porque muchas veces no lo sé y en el resto creo que no debo opinar sin conocer el caso", declaró el médico. Sin embargo, en este caso "había un motivo grave de fondo", por lo que no dudó en derivarla a un especialista.

"A veces Twitter sirve para algo", como dice Lloreda, que ha respondido al agradecimiento de la tuitera, quien ha preferido permanecer en el anonimato.

A veces Twitter sirve para algo. Me mandaste la foto y mira…me alegro por vosotros, no sabes cuánto https://t.co/KR5KLTlEBm — Jose María Lloreda???? (@jmlloreda1) October 6, 2021