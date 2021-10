Por Tremending

Isabel Díaz Ayuso sigue dando que hablar a cada cosa que sale por su boca. Y es que cuando dices las barbaridades que dice ella, no puedes esperar otra cosa (lo que da una idea de su estrategia).

Si hace unas horas hablaba de forma frívola sobre la decisión de abortar de las mujeres y dibujaba una caricatura grotesca de las personas que alquilan pisos, ahora se ha lanzado a hablar sobre la educación al mismo estilo.

En la Asamblea de Madrid, a una propuesta del partido ultraderechista Vox, la presidenta de la Comunidad aseguraba que "no podemos regalarle a todo el mundo la educación porque no es sostenible el sistema". Pasando por alto eso de "regalarle", como si el presupuesto de Educación no lo pagaran los ciudadanos, llama la atención que quien propugna y practica diariamente la bajada de impuestos hable ahora de que no hay dinero.

Ayuso: "A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo. Pero si el 50% del presupuesto va a la sanidad y el 50% a la educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo recogemos las basuras, qué hacemos con las residencias… No puede ser todo gratuito" pic.twitter.com/hdyFZGMdDf — El HuffPost (@ElHuffPost) October 14, 2021

"A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo […] Pero si el 50% del presupuesto va a la sanidad y el 50% del mismo va la educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo se recojen las basuras, qué hacemos con las residencias… No puede ser todo gratuito", abundó.

Las palabras de Ayuso sobre la educación han tenido una contundente respuesta en las redes sociales:

Ya pic.twitter.com/ieZYo8EkOt — Juntas X La Pública (@juntasXpublica) October 14, 2021

La educación no es un privilegio, la educación es un derecho https://t.co/wa8X6U9WRi — Properly Spooky Xexu???? (@xexu_fernandez) October 14, 2021

Tu no regalas nada, Isabel. El dinero público no es tuyo. https://t.co/OQ7Dt922b2 — Es evidente que estamos tratando con retrasados (@MrInsustancial) October 14, 2021

La educación pública y gratuita es un regalo… ya tenemos la barbaridad diaria de Ayuso. https://t.co/qYYcSEzB2y — Pasanospoco (@pasanospoco) October 14, 2021

Durísimas declaraciones contra Pablo Casado. https://t.co/1ujCiJeOaR — Más Madrid (@MasMadridCM) October 14, 2021

¿Se entiende o hace falta un croquis? https://t.co/On5AH8Tx4h — Pablo Echenique (@PabloEchenique) October 14, 2021

El chiringuito de Toni Cantó es sostenible, sin embargo.

Y las vacaciones pagadas por todos a NY para hacerse fotos, también deben serlo.

O soltarle 40.000€ a Nacho Cano para una pirámide azteca. Eso es sostenible.

Pero la educación no es sostenible para Ayuso — Payaso (@payaaaaaso) October 14, 2021

Ella lis baja y los baja y luego no puede sostener lo básico? — Elisa Beni (@elisabeni) October 14, 2021

Menuda distopía se está montando en Madrid. — Viriato O punto (@xiquitinx) October 14, 2021

Regalar no, es un derecho. — Neus Mota (@Neus_Mota) October 14, 2021

Es mejor gastarlo en Zendales, ¡dónde va a parar!. — Luis_Polo_de_Limón???????? (@LuisPolodeLimon) October 14, 2021

No es sostenible para tu bolsillo Isabel, que si todo es público te quedas sin mordida. https://t.co/nV9GDMSN3D pic.twitter.com/5mzQGhvj4U — Dani Gago (@DaniGagoPhoto) October 14, 2021

Estas son las declaraciones que me gustan, cuando son honestos de verdad. Le ha bajado los impuestos a los más ricos y una caca a los pobres; ahora no hay dinero para lo necesario. ¿Queríais cañas y tapas? Pero votasteis dejar sin Educación a vuestros hijos y amigos. https://t.co/DamNXpCUCV — Al Otro Lado del…. #SOSColombia ???????? (@OLMB14) October 14, 2021

Si Ayuso fuera presidenta, acabaría con la educación pública gratuita. Que no te quepa duda. https://t.co/EJvN2J3Kpu — Yago Álvarez Barba (@EconoCabreado) October 14, 2021

Estoy totalmente de acuerdo, títulos gratuitos solo para miembros del PP. https://t.co/Dr0X52ivWy — Siberet (@SiberetSiberet) October 14, 2021

Hasta donde yo sé, solo se la han regalado a Pablo Casado. https://t.co/Bk9tJ9oHS1 — Perra de Satán (@perradesatan) October 14, 2021