El Rubius estalla contra el "turismo youtuber" en Andorra y le responden: "Pueden pagarse seguridad privada"

Por Tremending

El Rubius vuelve a protagonizar una polémica al quejarse del "turismo youtuber" que practican algunos padres con sus hijos en busca de streamers en Andorra. Según cuenta, algunos de sus seguidores aprovecharon el puente del 12 de octubre para visitar Andorra e intentar encontrarse con sus ídolos: "Estaba la ciudad hasta arriba de gente. Un montón de personas que han venido sólo a ver a youtubers", decía en una sesión de streaming con Alexby. A raíz de sus declaraciones, muchos tuiteros se han posicionado a favor del derecho a la privacidad o en contra de que "se pueden pagar seguridad privada.

Pueden pagarse seguridad privada. https://t.co/7iIfeyI3Ie — Quique Peinado (@quiquepeinado) October 14, 2021

El youtuber excusa a algunos de sus seguidores porque eran jóvenes, pero carga con los padres que han acompañado a sus hijos por la educación que profesan."¿Cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a visitar casas de streamers que ni siquiera te han invitado? ¿En qué mundo eso es una educación aceptable", decía indignado.

"Les educan mal", dice un tío que se ha aprovechado de un sistema que le ha proporcionado la oportunidad de prosperar y ahora egoístamente vive en otro país para tributar menos, cosa que impide que otros puedan tener sus oportunidades. — Rigopie (@Rigo_pie) October 14, 2021

Estas declaraciones se producen después de que El Rubius denunciara encontronazos con algunos de sus followers que "le acosaron" cuando caminaba por el centro de la ciudad. Parece que el enfado de El Rubius llega después de algunos encontronazos con seguidores que directamente le acosaron, acercándose a él sin consentimiento para hacerse fotografías e incluso tocarle al timbre de su propia casa. "Les educan mal, les normalizan que esté bien ir a casa de un tío que no conocen a molestarle y llamarle el timbre", concluyó.

Mira, os pueden caer mejor o peor. Pero nadie se merece que le acosen en su propia casa, me da igual si es en Andorra, Australia o España. Aqui leo mucho hipócrita y gente que se cree con la moralidad perfecta… pero para lo que os interesa. — Laytainhe???????????????? (@Laytainhe) October 14, 2021

Hace varios meses El Rubius decidió mudarse a Andorra y se abrió un debate sobre la conveniencia de pagar impuestos en España o la moralidad de vivir en el país vecino. Mientras algunos se mostraban a favor de su libertad para vivir donde quiera, otros le reprochaban su falta de empatía. "He estado 10 años de youtuber pagando casi la mitad de lo que he ganado en impuestos. Y estoy muy contento de haberlos pagado. Lo que me molesta es que, aunque lleve desde el día uno haciendo las cosas bien y de manera legal, como, sin duda, deben de hacerse, Hacienda me haya tratado como si fuera un 'delincuente'", argumentaba sin especificar la cantidad de beneficios fiscales que tendría.

Es que, que esperaban, irse nose cuantos youtubers a un pais, era de saber que va a ir MUCHA gente a Andorra a verlos solo, a ver sus casas su VIDA, sinceramente es lo que hay. Asi se piensan 2 veces antes de decir donde viven ☺️ — TeKyto (@DnMario2) October 14, 2021