Isaías Lafuente saca los colores a Ayuso: el aplaudido tuit que critica sus explicaciones sobre la educación pública

"A mí me gustaría que la educación fuera gratuita para todo el mundo. Pero si el 50% del presupuesto va a la sanidad y el 50% a la educación, dígame cómo va la gente al trabajo, cómo recogemos las basuras, qué hacemos con las residencias…".

Con esas palabras, Isabel Díaz Ayuso ha simplificado la explicación a que la educación en la Comunidad de Madrid esté cediendo espacio a la empresa privada. Una explicación que no hay por dónde cogerla.

Ha sido el periodista Isaías Lafuente el que ha cogido esas declaraciones para sacarle el jugo populista que contienten:

Alguien debería explicar a esta mujer que la educación obligatoria no es gratuita, es de financiación pública: la pagamos todos con los impuestos, como su sueldo; que la sanidad no "se come" el presupuesto y que los ciudadanos no recibimos "regalos" de graciosos gobernantes. https://t.co/heNiAyF7ti

