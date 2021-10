Una 'tiktoker' da un repaso a Casado y a la Casa Real por el alquiler de 5.000 euros de Victoria Federica

Victoria Federica de Marichalar y Borbón en una imagen de sus redes sociales.

Por Tremending

Mientras los jóvenes difícilmente pueden costearse una habitación de pocos metros cuadrados compaginando estudios y trabajo, la hija menor de la Infanta Elena y de Jaime de Marichalar, Victoria Federica, se ha independizado alquilando un piso con su actual pareja. Por el alquiler de esta vivienda, la nieta de Juan Carlos I pagará un módico precio de entre 4.000 y 5.000 euros al mes.

La noticia, que por supuesto no ha pasado inadvertida entre los diversos medios de comunicación, ha sido comentada por la 'tiktoker' Carla Galeote en un vídeo donde ha recordado también las palabras de Pablo Casado sobre los jóvenes en el mercado de trabajo: "si tienes un trabajo y una nómina, puedes acceder a un alquiler".

"La señora Victoria Federica, señorita, porque es bastante joven, tiene unos 24 o 23 años. Es, por quién no lo sepa, la nieta del señor Juan Carlos I de Borbón, por lo tanto, pertenece a la Casa Real. Ayer salió la noticia de que se independiza", inicia comentando la joven creadora de contenido.

"¡Qué suerte la suya", ironiza Carla, argumentando que "la mayoría de los jóvenes en nuestro país no nos podemos emancipar". Destaca, en cambio, la nueva vivienda de Victoria Federica, ya que ella "se independiza en un piso sencillito, humilde, de 5.000 euros al mes ¡5.000 euros al mes!". Carla continua haciéndose una pregunta: "¿De dónde salen estos 5.000 euros al mes? Porque la señorita Victoria Federica no cotiza, no trabaja.".

Mostrando su indignación, la 'tiktoker' se pregunta de manera retórica por qué los jóvenes estudiando y trabajando no se pueden pagar un piso ni de 900 euros y en cambio Victoria Federica, que ni trabaja, se pueda permitir "por tener el apellido que tiene" un apartamento de 5.000 euros.

Ha continuado refiriéndose a la vez que Casado aseguró que cualquier joven con trabajo en España podía permitirse pagar un alquiler: "¿Cómo dijo eso el señor Pablo Casado? El líder del Partido Popular dijo que las personas que trabajaban, automáticamente se podían independizar porque podían pagar el alquiler porque cobraban un sueldo. Pues para pagarte un alquiler de 5.000 euros, como la señorita Victoria Federica, me gustaría saber de qué está trabajando, para tirar el currículum yo también".

También ha reprochado al líder popular que costando el alquiler de un piso en Madrid entre 900 y 1.000 euros —"y eso tirando a al baja"—, el Partido Popular se niegue, precisamente, a subir el salario mínimo, que está en 950 euros al mes.

Carla Galeote por último ha tenido tiempo de acordarse del hermano de Victoria Federica, Froilán: "El señor Froilán, de 23 años que tiene, repitió tres veces segundo de la ESO y las voces de la Casa Real dicen que se puso mucho las pilas y repitiendo tres veces segundo de la ESO y en dos años entró en la Universidad. Después de segundo, tercero y cuarto de la ESO debería estar en primero de Bachillerato, ¿alguien me podría explicar por qué este señor está en la universidad? Pero claro, son preguntas que los progres nos hacemos", ha finalizado la tiktoker.