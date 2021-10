Llevábamos varios días atentos al operativo que una empresa gallega iba a desplegar para tratar de rescatar a unos perros atrapados la Palma en una zona rodeada por la lava del volcán Cumbre Vieja. Desde que el pasado 8 de octubre fueran descubiertos se les había hecho llegar agua y alimentos mediante aeronaves no tripuladas, pero su estado hacía temer lo peor si no eran sacados de allí.

Pero este jueves la historia ha dado un vuelco y en el lugar ya no están los perros, hay huellas humanas y ha aparecido una pancarta, como se puede ver en un vídeo aparecido en las redes y según han confirmado los operarios de la empresa de drones (Aerocámaras) al diario El Mundo. Firmada por un misterioso A Team (Equipo A), como la popular serie de televisión de los años 80, pone: "Fuerza La Palma. Los perros están bien". De ser así, el rescate se habría hecho violando las restricciones impuestas de acceso a la zona, de ahí probablemente la firma anónima.

La historia ha dado lugar a tuits y vídeos humorísticos.

"Estamos flipando", ha reconocido un portavoz de Aerocamaras a El Mundo, que pide que "si alguien de verdad los ha rescatado, que nos lo diga y lo demuestre y paralizaremos el operativo".

La nueva información ha provocado un torrente de tuits en las redes:

WENO VAMOS A VE ESTO NO SE SI ME GUSTA, ME DISGUSTA, ME TRANQUILISA O ME INQUIETA PERO SI LOS PERRITO ESTAN BIEN ESO ES TODO LO KE ME IMPORTA

POR SIERTO VAYA CUELLO LOS NOTA DE LOS DRONE JJAJJJA HAN SACAO A LOS PERRO ANDANDOhttps://t.co/KKpSTeiJoA

