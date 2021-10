Por Tremending

Una vieja entrevista de 1986 de la periodista Mercedes Milá al expresidente del Gobierno Adolfo Suárez, fallecido en 2014, ha triunfado en Twitter este fin de semana. Alguien ha rescatado un viejo extracto de aquella conversación durante la campaña electoral de 1986 y el vídeo va camino de las 350.000 reproducciones. Como siempre, pensamos que es mejor que lo vean directamente a contárselo por escrito.

En 1986 Suárez ya vivía en 2021.pic.twitter.com/DItWdU7Y9k — Martín Ortega (@martinortega10) October 23, 2021

"Me siento comprometido con la igualdad. Porque todos decimos que al nacer somos iguales, y jurídicamente es verdad, pero no es verdad", dice Suárez. En 2021 ya sabemos desde hace tiempo que no todos somos iguales, ni siquiera ante la ley –pregúntenselo al rey emérito o al ya exdiputado de Podemos Alberto Rodríguez–, pero decirlo en 1986 tiene su miga.

Otro argumento de Suárez que llama mucho la atención, sobre todo en un político de derechas, es su idea sobre el papel del Estado: "El Estado debe prestar ayuda a todo español por el mero hecho de nacer en educación cultura, vivienda y trabajo", dice. Un discurso por el que 35 años después las críticas le lloverían críticas desde la derecha y hasta su propio hijo le llamaría "comunista".

Le estaríais llamando comunista y antimadrileño, Ismael. https://t.co/rb3dHOG9wP — Mikel Vivas ????️‍????????️‍⚧️ (@MikelVivas) October 24, 2021

Eso sí, Suárez introduce un matiz: "A partir de ahí, que sea el sacrificio y la tenacidad subir de los puestos más bajos a los más altos. Pero también caer de lo más altos si deja de esforzarse de sacrificarse". Vamos, que lo del ascensor social hay que ganárselo.

Tampoco gustaría a la derecha actual la idea de Suarez sobre la libertad. Mientras que Isabel Díaz Ayuso cree que libertad es poder tomarse una caña en una terraza, para el político fallecido en 2014 es un concepto un poco más enjundioso: "La libertad no es sólo decir lo que queramos. Es un concepto profundo de liberación de todos aquellos obstáculos carácter, cultural, económico y social que están impidiendo a todos los españoles de ejercer realmente la libertad".

Pero si la concepción de libertad que está defendiendo aquí Suárez es OPUESTA a la que defiende Ayuso. Vivís en una realidad paralela, o no tenéis ninguna comprensión. https://t.co/3drGkSRirb — alvaro ????‍???? (@alvarosenju) October 24, 2021

"Me deja pasmada", le confiesa Mercedes Milá en un momento de la entrevista, y Suárez responde ufano: "Lo que no quiero es que se queden en palabras huecas los principios que se conservaron en la Constitución". Ahí queda eso.

No es la primera ves que se rescatan unas viejas declaraciones de Suárez. En 2016 se recuperó otro vídeo de otra vieja entrevista de 1995 en la que el político que condujo la Transición confesaba que en los primeros años de democracia no convocó un referéndum sobre monarquía o república por miedo a que perdiera la monarquía. Este vídeo no fue emitido hasta noviembre de 2016 en el programa La Sexta Columna.

Por qué el Rey está en la Ley para la Reforma Política? Suárez se lo confesó a Victoria Prego. Es la primera vez que este vídeo se ve en TV pic.twitter.com/IkzU2ti6P6 — laSexta columna (@laSextaColumna) November 18, 2016