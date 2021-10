Ana Morgade posa a su llegada la gala inaugural de la 66ª Semana Internacional de Cine de Valladolid.- CLAUDIA ALBA (EUROPA PRESS)

"My alfombra verde today. Sí, es un portatrajes". Son las palabras de la humorista y presentadora Ana Morgade, para definir su atuendo en la gala de la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci). Efectivamente, como puede verse en las fotos de la 'alfombra verde' y como han recogido muchos medios, llevó una funda para trajes como vestido.

La reivindicativa razón, la contaba este mismo domingo ella misma en su cuenta de Instagram. "Durante días sufrí pensando qué llevar […], porque siempre me sucede lo mismo: en los showrooms casi nunca puedo ponerme lo que me gusta, tengo que ponerme lo que me abrocha. No tengo un cuerpo de talla estándar, por supuesto no soy modelo, y no me es nada fácil encontrar un vestido que no me haga sentir terriblemente mal hecha", asegura.

Y continúa: "Durante muchos años he salido a posar con ropa que no me encajaba muy bien, aterrada, pensando que es mi cuerpo el equivocado. Pero no, era mi actitud la errónea. Mi cuerpo es perfecto para lo que soy y a lo que me dedico: la comedia".

La reflexión de Morgade concluye explicando su decisión: "Dándole vueltas de madrugada, rumiando qué lucir esta vez, pensé: si es que me queda mejor la bolsa que el traje… Y voilà. Aquí me tienen, señoras. Orgullosa y feliz, con un traje que no me aprieta, no me tira, no me asusta, y representa lo que soy, mejor o peor: una comediante. ¿Y saben qué? Es la primera vez que no me apetece ponerle filtros a la foto".

Sus palabras han tenido un gran eco en las redes donde muchos han aplaudido su gesto:

