El aplaudido mensaje de Yolanda Díaz sobre la cultura empresarial de la precariedad "grabada a fuego" en España

La ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, participó este lunes en el Foro Económico de Galicia celebrado en Santiago de Compostela para intervenir en las jornadas 'Diálogo sobre el futuro del envejecimiento' y hablar, entre otras cosas, sobre el diálogo social del futuro.

En un fragmento de su intervención compartida por el perfil oficial de su Ministerio en Twitter, Yolanda Díaz habla de la importancia de cambiar la cultura empresarial en nuestro país. Refiriéndose a esta visión de las empresas, Díaz señala que "es la que propicia, de manera indirecta, la expulsión del mercado de trabajo de los mayores".

"¿Por qué un empresario de nuestro país contrata a una persona un lunes y la da de baja el viernes, sabiendo que sus cotizaciones están penalizadas ahora mismo en un 40%? Sencillamente, porque no es una cuestión de economía de la empresa, sino que es de cultura empresarial", ha asegurado Yolanda Díaz.

"Cuando estamos diciendo que hay ERE que son utilizados por las empresas para llevar adelante un proceso de ajustes, le estamos mandando un mensaje claro a la sociedad española, y es que a partir de los 50 años no somos talento rentable a una empresa. Es todo lo contrario", ha querido aclarar la ministra de Trabajo, que no ha parado ahí de criticar otros aspectos de la precariedad.

Pero la ministra ha propuesto una solución a los problemas que advienen de esta dinámica empresarial. En palabras de la vicepresidenta segunda del Gobierno, es necesario cambiar la cultura y, por tanto, acordar "un pacto intergeneracional" que suscriban las empresas, los agentes sociales, la universidad y la sociedad en su conjunto.

La semana pasada Yolanda Díaz también respondió una idea preestablecida y que difunden en su gran mayoría los partidos de derecha. La ministra criticó que el Partido Popular estuviera intentando instalar la convicción de que "si los parados no trabajan, es porque quieren" y respondió a la bancada popular en el Senado imitando el estilo Biden: "Si algunos empresarios en nuestro país tienen dificultades para encontrar trabajadores y trabajadoras, una pista: páguenles más".

Su intervención en el Foro Económico de Galicia ha sido muy aplaudida en redes sociales. Algunos 'tuiteros' han destacado que el mensaje de Yolanda Díaz es "valiente", "sensato" y hace mella al bipartidismo, que son quienes han tenido el poder siempre. Estos son algunos de esos mensajes:

El mensaje es sensato, es valiente y hace daño a quien ha movido el tablero a la derecha en estos últimos 20 años: el bipartidismo. Porque no se puede contrarrestar con facilidad, solo con la bota del poder y su maquinaria a todos los niveles. pic.twitter.com/ia22rwqSo4

— God of war (@Lucho_Kratos) October 26, 2021

@Yolanda_Diaz_ no te habla de patriotismo, no lo necesita, ella es de lo más patriota que puedes encontrar porque protege a los ciudadanos del pueblo, sus derechos, quiere mejorar la calidad de vida de la gente y lo hace con argumentos Esa es su bandera, ella es mi presidenta https://t.co/dM1WVQMPQj

No me suelo mojar demasiado últimamente, pero suscribo hasta la última coma en el discurso que ha dado Yolanda. Ya no es sólo por los jóvenes, también es por todas esas personas que con 50 años dejan de ser validas para las empresas. Es muy triste vivirlo. https://t.co/miH0cd5vR2

— Civitenko (@Civitenko) October 26, 2021