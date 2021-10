Por Tremending

En ocasiones los políticos tienen que enfrentarse a preguntas impertinentes. Vean el vídeo que ha colgado en su cuenta de Twitter Mónica García, portavoz de Más Madrid en la Asamblea madrileña. Ocurrió este pasado martes durante su comparecencia semanal ante los medios de comunicación.

A quienes vierten fango e intoxican el debate público, les digo: estoy en política para defender a los madrileños y madrileñas. pic.twitter.com/93FE7pj0gt — Mónica García (@Monica_Garcia_G) October 26, 2021

Sí, han oído bien. La pregunta es si se puede ser "comunista" y vivir en un ático en una de los mejores barrios de Madrid y tener, además, una casa en Cercedilla, una población a 50 kilómetros de la capital.

La pregunta es capciosa se mire por donde se mire. Para empezar, el periodista (suponemos que del medio de derechas que ha publicado la noticia de que García es propietaria de todas esas posesiones) identifica ser de izquierdas con ser "comunista", como si sólo se pudiera ser eso en la vida si eres progresista; en segundo lugar, ese mismo periodista da por hecho que si eres de izquierdas no tienes derecho a vivir en una buena vivienda ni a ser propietaria de una; ni tan siquiera a vivir con cierta comodidad o tener un determinado status social. Una idea no sólo clasista, sino además muy tramposa que repiten con cierta asiduidad los y las líderes de PP y Vox. Isabel Díaz Ayuso seguro que no deja pasar por alto esta carga de munición contra García.

Y ya que hablamos de una casa en Cercedilla, ¿no les recuerda a alguien?

La respuesta de García es de manual. Con elegancia y sin estridencias, desmiente los datos del periodista, niega que sea comunista y sale en defensa de los servicios públicos tan comprometidos en la Comunidad de Madrid. Desvincula su lugar de residencia de sus ideas políticas porque nada tiene que ver una cosa con la otra.

Nosotros, para terminar, también tenemos otra pregunta: ¿Sólo se puede ser de izquierdas si eres pobre? Ahora dejemos que hable la legión tuitera. Aunque hay todo tipo de reacciones, nosotros nos quedamos con las que nos han parecido más sensatas.

Honrosa y coherente respuesta @Monica_Garcia_G a esa miseria moral de la derecha que parece predicar que sólo se puede vivir bien si se es de su religión política excluyente. Si fueran buenos cristianos y no fariseos, habrían dejado todas sus riquezas para dárselas a los pobres. — Pepe Morán ???????? ???????? ????????????♻️???? (@InspecSanitaria) October 26, 2021

Este mantra de que la gente de izquierdas tiene que vivir en chabolas es razón suficiente para dejar de escuchar a quien lo argumente. — Febril (@PasadoEfimero) October 26, 2021

Ahora también nos van a tener que decir, dónde podemos vivir y donde no.

Juegan a enfangar y a desviar la atención de los temas importantes — Maria R (@Mariarmad) October 26, 2021

Brillante Monica, pero a ésta gente habría que informarles que en ninguna parte se dice que un comunista no pueda tener una casa que se ha ganado con el sudor de su frente. Menudos sinvergüenzas son. — Muly (@muly_) October 26, 2021