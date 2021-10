¡Viernes!

En el PP estaban deseando que llegase. Menuda semana llevan….

Sobre todo por lo de este jueves. Y es que la Audiencia Nacional ha condenado a Luis Bárcenas y al PP por el pago en negro de la reforma de la sede nacional del PP en la calle Génova…

Aquí no se libra nadie.

Vaya, vaya…

La sentencia de la Audiencia Nacional no debería distraernos de lo importante: quién le dio ese dinero negro al PP. Esta gente sigue suelta y comprando políticos a golpe de talonario.

Están para ir dando lecciones al personal.

La idea que venden en el PP es que eso es el pasado. Sí, claro.

Entonces, ¿el PP de Casado no es heredero del PP condenado por corrupción, pero Bildu sí es heredero de ETA o cómo?

Sus socios, indignadísimos, of course.

CIUDADANOS AVISA: "Tras la condena al Partido Popular no caben medias tintas, seguiremos apoyándolos pero con caras muy serias".

Pero, afortunadamente, el PP ha encontrado una nueva bandera para su partido: la lucha en favor de las comidas azucaradas.

Selfies con bollería industrial, esto no lo vimos venir ni los profetas.

El Ministerio de Consumo ha anunciado que regularán la publicidad dirigida a los menores de dulces, galletas, helados y bebidas calóricas. Bien ¿no? Pues no. Donde tu ves una medida lógica el PP ve comunismo.

– Papá, necesito unas lentejas. – Hasta que no te acabes los phoskitos no te levantas de la mesa.

A mucha gente esta propuesta le está llegando ligeramente 'modificada'.

— Me llamo Mulo (@AbreCesar23) October 29, 2021

Ayuso ha puesto un tuit sobrecargado de demagogia con la frase "Drogas sí, dulces no". Y un responsable de Comunicación del PP se ha hecho una foto comiendo dulces como si mañana se acabara el mundo.

En estos casos me gusta recurrir siempre a la misma imagen. https://t.co/p45Q6q1jZA pic.twitter.com/GLdbCmEWi2

Before porros / After porros pic.twitter.com/58tbmdBGKH

Se pretende prohibir la publicidad dirigida a menores de edad, pero de edad biológica, no mental.

La guinda del patetismo está en que no se ha atrevido realmente a comerse nada de eso, sólo se mete la tableta en la boca evitando estratégicamente todo contacto. Como cuando Krusty anuncia sus hamburguesas y escupe el bocado en cuanto la cámara deja de grabar. https://t.co/cZR86MInEj

Y hay más librepensadores que se han sumado a esta campaña…

Después de las cañas, la derecha patria ya tiene otra misión: las comidas hasta las cejas de azúcar.

Menuda derechita cobarde. La libertad no se defiende subiendo a twitter una foto comiéndote un phoskito. Se defiende sacando una ley que permita instalar máquinas de tabaco en los colegios y que los niños decidan libremente si fuman o no.

Más o menos como cuando lo de la carne. Esperemos que Pedro Sánchez no vuelva a lo del "chuletón al punto".

Pedro Sánchez, en 4 horas: "A mí, donde me pongan un Kinder Happy Hippo, eso es imbatible" https://t.co/jrTeWngiWI

Así es la oposición de las derecha en este país, amigos: 0% propuestas y debates serios y 100% demagogia.

¿A costa de la alimentación de los niños? A costa de lo que sea.

En otro orden de cosas, Facebook ha cambiado el nombre de su empresa matriz. Se llamará Meta.

Ante el aluvión de líos al que se ha enfrentado la red social en los últimos tiempos, parecen querer desligarse así a nivel de compañía.

Zuckerberg, que seguimos llamando "Mister Proper" a "Don Limpio". No te flipes.

La idea también según Zuckerberg es apostarlo todo a que el futuro de internet irá por eso que llaman el "metaverso". Veremos…

No había oído hablar de un proyecto internetero que sonase tanto a hostia como el metaverso de Zuckerberg desde que Telefónica lanzó Keteké.

El disfraz perfecto no exis… pic.twitter.com/yYOfwrbueK

AVE COMO LO ESPRICO SOY MALO MALISIMO UN ESPESTRO DEZO TE PERCEGUIRE TODA LA NOCHE A NO SE KE ME DE UN CACHITO DE LA CARNE MECHA ESA KE ESTOY VIENDO AI JEJEJE WENO AUNQUE ME LO DE IWA VENGO DENTRO DE SINCO MINUTO OTRA VE pic.twitter.com/SGXW8g8pCP

— MALACARA (@malacarasev) October 27, 2021