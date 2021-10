La aplaudida reflexión de Manuela Carmena con Mercedes Milá sobre la educación sexual: "Qué gusto oíros"

Por Tremending

La excalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha participado en la segunda edición del programa 'Milá vs Milá', emitido en Movistar+, y presentado por la histórica Mercedes Milá. Unas declaraciones de la expolítica sobre la necesidad de educar en sexualidad despertaron el interés de muchos tuiteros que alabaron la propuesta.

La jueza emérita fue preguntada por su libro 'A los que vienen', más concretamente sobre la violencia de género. Milá reconoció opinar igual en la necesidad de una educación afectivo-sexual en los colegios e institutos. "La educación sexual sigue siendo casi inexistente. Los chicos y las chicas saben poquísimo. Follarán, pero no saben una palabra", declaraba Mercedes Milá.

La expolítica propone que exista en los centros educativos la figura de "entrenador" sobre este tipo de temas, que oriente a los jóvenes. "Si quisiéramos hacer algo de verdad para solucionar el problema de la violencia de género, sería hacer una educación sexoafectiva. Yo les pondría como una especie de entrenador en un cuartito pequeño en los institutos para que pudieran consultar", proponía Carmena.

Fue en este momento en el que Milá intervino para contar que "muchos padres no quieren". "Una chica que sabe de esto en un instituto me dijo que esto habría que hacerlo en todas partes, pero los padres no quieren porque creen que si les enseñamos estas cosas que les estamos explicando, se van a acostar más", declaró la presentadora.

En este sentido, la exalcaldesa tildaba ese pensamiento de "absurdo" porque "se van a acostar igualmente":"Influye muchísimo la parte más conservadora de la sociedad. En este país seguimos divididos, hubo un tiempo en el que parecía que lo habiamos superado, pero hemos dado un pasito para atrás", lamentó la también abogada laboralista.

