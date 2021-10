Por Tremending

El cantante y presentador Bertín Osborne visitó el pasado miércoles por la noche el plató del programa El Hormiguero. Fue a ver a Pablo Motos para divertirse, obviamente, y de paso presentar su nuevo disco Cuarenta años son pocos. Bertín habló un poco de todo: de su disco, de su vida personal y también del vino. Sobre este último asunto dejó unas declaraciones que han sorprendido bastante a los profesionales médicos y nutricionistas por fomentar el consumo de alcohol en horario de prime time.

"Es buenísimo tomar un tinto para desayunar, señores. El café es una mierda", aseguró el cantante entre los aplausos del público presente en el plató. "El café sienta fatal, es verdad", prosiguió Bertín, antes de concluir: "El vino a esa hora te da un brillo en la frente cojonudo. No te hace falta echarte Nivea ni nada, tú ya por la mañana recién levantado, tu pelotazo de tinto". Este es el momento.

Muy responsable no parece el mensaje… #tupelotazodetinto

Buenos días a pesar de todo. pic.twitter.com/8bjQueYydK — Fernando Fabiani ???? (@FernandoFabiani) October 28, 2021

No fueron esa las únicas referencias etílicas. Lo cierto es que Bertín hizo una desmedida oda al vino. En un momento dado, Pablo Motos le pregunta si es mejor componer con "un vinito". "Sí, sí. Y hacer un programa de televisión y todo", afirmó entre risas Bertín mientras se quejaba de que en la taza del programa sólo le habían puesto agua: "¡Como agüita! Aquí hay que tener… pon la taza para disimular. Pero se mete un tinto o lo que sea aquí. Como es negra no se ve si es tinto ni nada. ¡Ponme una cosa que sea decente, no este agua! ¡Vino, coño, español encima!", proclamó Bertín

Además, por si eso fuera poco, Trancas y Barrancas le preguntaron por el mejor método para superar una resaca al pedirle consejos para "una vida plena y extraordinaria". "Lo mejor al levantarse por la mañana es tomarse un Bloody Mary. Se te quita, te pones en orden de marcha", dijo Bertín, Vean el momento.

Las palabras de Osborne han indignado a varios médicos conocidos en las redes sociales.

El "hombre" español por excelencia haciendo gracietas al menino bufón. https://t.co/CNvuSwr5Mf — Vicente Baos ???????????????? (@vbaosv) October 28, 2021

Oye a ver… Las patadas nutricionales de una en una, porfavor… Ahora este otro fomentando el consumo de alcohol en prime time… https://t.co/F6t6JzZOga — Daniel_Nutricionista (@Nutri_Daniel) October 28, 2021

Pues nada. A seguir trabajando para hacer de contrapeso de estos mensajes irresponsables y con olor a naftalina.#tupelotazodetinto https://t.co/IjHJA7H6u7 — Beatriz Robles ????️‍???????? (@beatrizcalidad) October 28, 2021

Tampoco gustaron demasiado a buena parte de la legión tuitera.

Pues fíjate… ahora entiendo más lo que sale por la boca de este señor continuamente. — farmaDiego – Diego Martínez-Guinea (@Diego_farma) October 28, 2021

El programa va acorde al rancio entrevistado. Una pena cuando comenzó nada que ver…a seguir cambiando de canal o apagando tv. — LaurechaBerberecha (@Berberecha77) October 28, 2021

Parece que va de broma, pero pocas bromas con eso ???? — Alvaro (@AlvaroGimnasio) October 28, 2021