La surrealista teoría que ha llevado a cientos de seguidores de Trump y QAnon a concentrarse para la resurrección de John F. Kennedy Jr.

Cientos de personas se han concentrado este miércoles en el centro de Dallas, Texas, en Estados Unidos, para esperar la resurrección de John F, Kennedy Jr, hijo de JFK. Sí, han leído bien. No hubo aparición y la reunión se disolvió cuando, horas después, la lluvia hizo de las suyas.

La concentración fue convocada por miembros de QAnon, un movimiento conspirativo vinculado a la ultraderecha que comenzó a hacerse visible en el panorama estadounidense coincidiendo con el primer año de presidencia de Donald Trump. Entre sus muchas teorías, el colectivo defiende que John F, Kennedy Jr regresaría a eso del mediodía de este miércoles para anunciar el retorno de Trump a la política y, juntos en un dueto presidente-vicepresidente, ganar las elecciones a la Casa Blanca de 2024.

El hijo de JFK murió en 1999 junto a su mujer y su cuñada en un accidente aéreo en Massachusetts. Sin embargo, QAnon defiende que Kennedy Jr ha estado oculto en algún lugar durante los últimos 22 años, a lo Elvis Presley. Los cientos de personas que salieron a la calle en Dallas, concentrados en Dealey Plaza, donde, precisamente, el presidente John F. Kennedy fue asesinado en 1963, esperaban poder contemplar una "reaparición" histórica. Querían convertir a Trump, según uno de sus mensajes, en "rey entre reyes". No pudo ser.

El periodista Steven Monacelli, de la revista Protean y colaborador del Daily Beast y Byline Times, ha compartido una serie de imágenes en Twitter en las que se puede a algunos de los concentrados con camisetas estilo campaña con las palabras "Trump / JFK Jr", destaca el diario argentino Página 12.

It's now past 12:29. At 12:29, the crowd recited the Pledge if Allegiance. No JFK Jr. yet. pic.twitter.com/CskJ5oAxNE

— steven monacelli (@stevanzetti) November 2, 2021