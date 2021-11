"Manual de supervivencia para pisos de estudiantes": un científico analiza los despropósitos en la cocina

Fotografías del hilo de la comida en mal estado.

Por Tremending

Un boniato cubierto de moho negro tras ser olvidado unas navidades en el microondas. Así comienza un hilo de Twitter en el que muchos estudiantes colaboraron publicando sus alimentos absorbidos por los hongos.

por favor podemos hacer un hilo de vida creada en pisos de estudiantes?????? empiezo yo: un boniato olvidado en el microondas desde navidades pic.twitter.com/BKnzxRJnFY — no me llamo vicenta (@kansaita_) January 7, 2020

Desde macarrones negros, purés olvidados meses y huevos podridos que espantaban a todos los residentes, hasta incendios en microondas y hornos o lombrices en el cubo de basura. Todo un hilo que recopila lo que se esconde en cada piso de estudiantes, pero que a su vez es un peligro si no se limpia adecuadamente o se consumen los alimentos pensando que están en buenas condiciones.

Por ello, Miguel A.Lurueña, experto en seguridad alimentaria, decidió salvar a todos los estudiantes a través de un análisis de las fotografías del hilo. El Manual de supervivencia para pisos de estudiantes se ha convertido en una realidad gracias a sus explicaciones y consejos.

Circula por ahí un hilo muy popular que es un diamante en bruto sobre seguridad alimentaria. A ver si lo pulimos-> Manual de supervivencia para pisos de estudiantes #hilo ???? pic.twitter.com/xg0yuRouXp — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Sin lugar a dudas, lo que más triunfa en los pisos de estudiantes es el moho (quizá deberíais plantearos repartir el alquiler). Lo habéis puesto de todos los tipos y colores. Y como podéis imaginar, no todos son iguales https://t.co/s13O1bn1Mr — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Como norma general, si veis moho en un alimento en el que no debería estar, no lo comáis. Algunas especies no plantean gran problema y en principio solo alteran el alimento, como Rhizopus stolonifer, más conocido como el "moho negro del pan" https://t.co/zGDDNxRNV9 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Pero aún así, algunos de esos mohos "inocuos" podrían causar infecciones en personas vulnerables (por ejemplo, personas inmunodeprimidas). https://t.co/m0tgPigujh — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Otras especies de moho son peligrosas porque pueden producir toxinas: compuestos muy tóxicos (algunas pueden provocar cáncer de hígado) y muy resistentes (incluso al calor)->ni os lo acerquéis. Métedlo con cuidado en una bolsa y a la basura https://t.co/3WpozLGtlG — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Vamos, que hagáis todo lo contrario a esto. Y por favor, almacenad los alimentos en envases herméticos. Ya sé que igual es mucho pedir, pero por lo menos tapadlos. Si no os convenzo con esto, volveré a intentarlo más adelante. https://t.co/HzflwFhIOj — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y si en vuestro frigorífico pasa esto, abrid ventanas, poneos mascarilla y guantes y aplicad lejía sin piedad (pero con precaución). (Otra solución es utilizar un lanzallamas ????) https://t.co/V87XbuxXsx — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

El crecimiento de mohos es especialmente frecuente en algunos alimentos que tienen condiciones idóneas (humedad, pH, nutrientes…). Por ejemplo: pan de molde->para evitarlo se utilizan aditivos como ácido propiónico (o microorganismos que lo producen) https://t.co/96WuV425xZ — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

También suelen crecer mohos en los cítricos. Para evitarlo se aplican sobre la superficie ceras con fungicidas (podéis verlo en el etiquetado, si es que las compras envasadas). No plantea riesgos para la salud, ????la vida útil de la fruta y????el desperdicio https://t.co/w5JOobtZRo — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Otro alimento en el que pueden crecer mohos con facilidad es el queso rallado. Para evitarlo se suele envasar en atmósfera protectora: una mezcla de gases inocuos (nitrógeno, oxígeno y CO2). Por eso pone lo de "una vez abierto consumir antes de…" https://t.co/JJXF4usSW5 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Aunque pueda parecer lo contrario, no todos los mohos son perjudiciales. Algunos nos ayudan a elaborar alimentos como queso o embutidos. También algunos tipos de vino, en los que interviene Botrytis cinerea: ????% azúcares y acidez (aunque no es el caso????) https://t.co/RYMzAxM6W4 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Ya que hablamos de queso, en su elaboración intervienen bacterias ácido lácticas (que, según las circunstancias pueden estar presentes en la leche): fermentan la lactosa->forman ácido láctico->el pH baja->las proteínas coagulan: queso (este no lo comería???? https://t.co/L0O5zwkZMD — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Para que la leche no se estropee, en la industria se aplica un tratamiento térmico (pasteurización <100ºC o esterilización >100ºC)->elimina patógenos. Hay que controlar el tiempo para no alterar la composición (evitar p.ej caramelización de los azúcares???? https://t.co/BKVIclIgxc — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

En las conservas también se aplica esterilización->duran mucho tiempo sin necesidad de frío ni conservantes. Eso sí, una vez abiertas pueden contaminarse->seguir indicaciones de la etiqueta: refrigerar y "consumir antes de…" https://t.co/2AliDOT9vz — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Algunas duran mucho tiempo incluso después de abiertas, como los encurtidos, debido a su bajo pH y a su elevada cantidad de sal. Eso sí, no quiere decir que no se estropeen. El aspecto, el olor y el sabor no son fiables para saber si el alimento está bien https://t.co/NXvOUYhPN5 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

O al menos, no siempre. En los huevos sí puede ser un indicador: contienen sulfuro de hidrógeno y hierro. Si reaccionan entre sí->sulfuro de hierro, que tiene color verdoso y olor nauseabundo. https://t.co/rR0zBEi3Ic — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Pero ¡ojo! un huevo puede tener buen aspecto+olor+sabor y estar contaminado (pej. con Salmonella)->respetar fechas: crudos duran 28 días desde su puesta. Cocidos duran como mucho 7 días ¡en el frigo! (al cocinar se elimina membrana externa de protección) https://t.co/p3h37x6ywW — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Para evitar problemas con los huevos conviene además cocinarlos bien: hasta que cuajen. Así se eliminan los posibles patógenos. Como veis, el calor es muy útil para asegurar la inocuidad de los alimentos (pero no infalible: recordad las toxinas de mohos) https://t.co/9fEBdnOGBT — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Hay otros métodos para conservar alimentos, como la deshidratación. Al eliminar la mayor parte del agua, los microorganismos que provocan alteraciones no pueden desarrollarse (aunque las reacciones químicas de deterioro siguen su curso) https://t.co/3ya9G9szZm — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y es que los seres vivos necesitan agua para desarrollarse. Por ejemplo, para que una semilla germine, basta con un poco de humedad, temperatura adecuada, luz y oscuridad. (Diría que esto es una lenteja ????) https://t.co/NhbaIxEWYb — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

En las patatas puede ocurrir con facilidad. Para evitarlo se utilizan sustancias antigerminantes, como clorprofam, que recientemente ha sido retirado por la UE (no ha renovado su autorización)->A partir de octubre seguramente veremos más patatas con brotes https://t.co/7MmwAnsJNm — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Para evitar que las patatas germinen la solución no es meterlas en el frigo: el almidón se transforma en azúcares-> las patatas se vuelven dulces y se forma acrilamida al freír (un compuesto potencialmente tóxico). Mejor: en lugar fresco y oscuro https://t.co/jDKnj4OxDl — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Para evitar la formación de acrilamida al freír patatas, controlad el tiempo y la temperatura: mejor doradas que marrones. Y si lo que queréis es cocerlas, hay que poner suficiente agua ???? https://t.co/M2kgvRXsPV — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

En general, los alimentos carbonizados no son muy buenos para la salud (por la formación de compuestos tóxicos). Por cierto, si calcinamos un alimento (a unos 500ºC) lo que quedan son las cenizas, es decir, los minerales. Así es como se analizan https://t.co/mai2bWfC7x — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y ya que estamos, no me seáis cafres. Si llegáis de borrachera y hay hambre, abrid lo primero que pilléis, pero ni fuego, ni horno (ni cuchillos), No quiero ponerme dramático pero ha habido incendios graves por esas causas con consecuencias trágicas https://t.co/Fai5s8vvdK — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y ya que estamos con incendios, si os pasa esto, ni se os ocurra tratar de apagarlo con agua https://t.co/HHq5ML1j3O — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Lo único que conseguiréis es agravar el problema. La solución: sofocar el fuego cubriendo la sartén con una tapadera o pedir ayuda https://t.co/Kjxs0Ql4Q2 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Lo dicho, al llegar de fiesta, mejor alimentos de abrir y comer. Por ejemplo, salchichas Frankfurt (están pasteurizadas). No son saludables, pero mejor eso que morir quemado. Ah y guardadlas en el frigo. Si no: crecen microorganismos->fermentan->gas https://t.co/yo0Tb43GJG — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Guardad en el frigo también el resto de los alimentos que lo necesiten. Por ejemplo, las sobras de comida. Y comedlas antes de 3 días(sí ya sé que esto puede sonar a ciencia ficción en un piso de estudiantes). Si no la vais a comer: congeladla. https://t.co/zum9MdWVVZ — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Si congeláis (en un envase hermético y esas cosas) podéis aumentar el tiempo de conservación varios meses. Luego descongelad dentro del frigo y consumid antes de 24 horas https://t.co/l1thTU3hw5 — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y ya que hablamos de envases, recordad que es conveniente tapar la comida y no dejarla a la intemperie. Los gusanos no aparecen por generación espontánea, como se creía hace siglos sino que salen p. ej. de insectos que se posan para depositar sus huevos https://t.co/p5NkakqRsX — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Pero acabemos con un postre un poco más agradable: un poco de fruta. Los plátanos (y otras frutas) se ponen marrones porque con el tiempo (o golpes) su estructura se degrada->se liberan sustratos que reaccionan con una enzima-> compuestos de color pardo https://t.co/v90jEVU0dq — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y para finalizar, un poco de fruta escarchada (bueno, es moho pero lo parece)-> se conserva durante largo tiempo porque se añade mucho azúcar que provoca la salida de agua de las células por presión osmótica https://t.co/8iWum9idKO >> — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Comer de forma segura es sencillo:

– lavar las manos y los utensilios (también el frigo)

– refrigerar o congelar

– calentar

– separar alimentos limpios/sucios

– respetar fechas de duración pic.twitter.com/28NKvYQPQD — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Y ahora que ya sabéis esto, a disfrutar (mejor sin alcohol , tabaco ni otras drogas y sin Monster, Red Bull y esas cosas)???? — Miguel A. Lurueña (@gominolasdpetro) January 9, 2020

Las reacciones ante este manual han sido abundantes:

Pues te vas a reir Miguel Ángel pero gracias a leer el hilo me he acordado que tenía que meter el arroz con leche en la nevera. Estaba dejando que se templara. — El cuerpo del delito (@BodyOfCrime) January 9, 2020

No lo iba a contar por vergüenza pero ahí va: por error encargué 30l de leche pausterizada, nos vevimos 14l sin saberlo hasta que el 15° salió cuajado. Los 14l estuvieron casi 2 semanas fuera del frigo. Fue la semana pasada, ojalá no terminemos todos con listeria. — laClemen (@laClemen1) January 10, 2020

El tipico hilo que no sabes si reir o potar. — Jon Salaberri (@j_newroom) January 10, 2020

Algunos también han aprovechado la oportunidad para preguntar sus dudas:

Al hilo de las patatas germinadas no pasa nada malo si las comes no? A mi me dan un poco de cosilla, pero con quitarles es brote valdría? Muchas gracias — Tania {تانيا} (@tkvl9) November 3, 2021

Vaya hilo interesante. Una duda ¿una mermelada casera conservada en la nevera cuánto puede durar? Albaricoque en concreto tengo. — Judit (@LaDuda15) January 10, 2020