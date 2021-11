Este miércoles, murió a los 81 años Georgie Dann, el popular cantante de éxitos como La Barbacoa o El Chiringuito. Reconocido como el rey de la canción del verano, sus temas se hicieron enormemente populares, especialmente en las décadas de los 80 y los 90.

Este hombre hacía virales cuando no existía ni internet. Eterno Georgie Dann.

De origen francés, Dann falleció en el Hospital Puerta de Hierro, en Madrid, durante una operación de cadera a la edad de 81 años.

Descanse en paz. Me caía genial.

En las últimas horas los mensajes de pésame y recuerdo a su figura se han sucedido en las redes y también, en homenaje al humor del que también él hizo gala en sus letras, Twitter se ha llenado de comentarios simpáticos y todo tipo de chanzas:

Ha muerto Georgie Dann. El suyo sí que era un chiringuito guay y no el de Toni Cantó pic.twitter.com/p2HR8xpc2Q

Georgie Dann no pasará a la Historia de la Música, pero quedará en nuestra memoria como un recuerdo feliz. A ver cuántos pueden decir lo mismo. pic.twitter.com/dqQrJ66kSs

Yo era un canijo la primera vez que ví a Georgie Dann en televisión. Iba embutido en un mono plateado con cremallera a medio subir y rodeado de bailarinas. Y con pelazo. A partir de ahí no nos falló ni un verano. Gracias Georgie por tanta alegría como nos diste. DEP pic.twitter.com/r58xio1Alj

Ha muerto Georgie Dann, autor del único chiringuito que no pagábamos los españoles con nuestros impuestos.

Podríamos superar cualquier cosa en este 2021. Volcanes, meteoritos, crisis económicas y hasta un ataque alienígena.

Pero para la muerte de Georgie Dann no estábamos preparados. NO PUEDES MORIR, FUCKER DE LA BARBACOA. Dejas mucha gloria. Quién no ha perdido la dignidad contigo. pic.twitter.com/fEYPLSLtVl

