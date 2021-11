Una joven publica una lista de cosas que hacen feliz a su abuelo y emociona a miles de tuiteros

Una joven pidió a su abuelo una lista de cosas que le hacen feliz. El resultado lo ha publicado en Twitter dejando a los usuarios emocionados. La lista, escrita a mano por el protagonista, consta de diez apartados entre los que escribe: "Despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí" o "merendar alguna tarde en el bar churros y chocolate".

La breve lista se ha viralizado y muchos han compartido sus impresiones sobre ella, más en concreto sobre una de las cosas que le hacen feliz: "Cuando los hijos nos llaman por teléfono, que no son muchas veces". Este hecho ha conmovido a muchos, sobre todo a quienes no tienen oportunidad de hacer ya esa llamada.

En serio, llamad a vuestros padres y abuelos mientras podáis. Un día iréis a echar mano del teléfono, para contarles algo que acaba de pasar y os daréis cuenta de que ya no hay posibilidad. Y escuece. Un montón. https://t.co/AV023Sut1R

Comparte todo el tiempo que puedas con él, porque habrá un día, que no esté, y no sabes cuando es.

Muchos no podemos, y aunque les llevemos en el corazón, y les recordemos, con ellos se fue una parte de nosotros.Y muchas veces, no lo ves venir. Me pasó.

