Por Tremending

El medio británico The Economist publicó el pasado 23 de octubre un artículo titulado 'Isabel Díaz Ayuso, la nueva esperanza de la derecha española'. Ahora, un lector de Naperville (Illinois, EEUU) llamado Colton Walworth ha enviado una encendida carta al director mostrando su indignación porque el texto no mencione "ni una sola vez" el apoyo de Vox al PP en la Comunidad de Madrid.

El escrito de la polémica se deshace en alabanzas a Ayuso, de quien afirma que "está en la cresta de la ola" y que "es espontánea y genuina". The Economist hace un repaso por su trayectoria, desde su llegada a la presidencia de la Comunidad en 2019 hasta sus disputas actuales con Génova.

Mención especial merecen las odas a su gestión de la pandemia del coronavirus, de la que dice textualmente: "Luchó por mantener abiertos los negocios de la región, ganándose la gratitud de algunos madrileños, como los dueños de los bares. Hoy su rostro adorna carteles en las tiendas ("Todos somos Ayuso"), e incluso calcetines que la representan como una santa católica".

Cuando el medio británico hace referencia a las tensiones entre el PP de Casado y Ayuso, asegura que "a diferencia de algunos de los barones del partido, ella proviene de la clase media y ha ascendido mucho". Y zanja el artículo con una ola de optimismo y euforia: "Con solo 43 años, sin hijos, sin iglesia, soltera e incluso con un tatuaje en el antebrazo, no es una líder como los clásicos del tradicional partido conservador español. Pero se declara orgullosamente liberal, no conservadora, y asegera que en el PP hay hueco para ambos. Madrid es su lugar por ahora. Pero los españoles están atentos para ver si su estilo político tiene margen de crecimiento".

Ojiplático tras leer este artículo, el lector estadounidense Colton Walworth no ha dudado en escribir una carta al director titulada 'El ala derecha de España' donde remarca que "ni una sola vez" mencionan que Ayuso "no podría haber llegado a la presidencia de la Comunidad de Madrid sin el apoyo de Vox, un partido de extrema derecha que es antifeminista y nostálgico de Franco". Y continúa diciendo que "no puede aprobar ni los presupuestos ni ninguna de sus iniciativas sin convencer a Vox de que le preste sus votos". Walworth termina recordando que "ella ha expresado su comodidad con Vox muchas veces y adoptó su retórica". Claro y conciso.