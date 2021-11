El enganchón entre un politólogo y el presidente de la Fundación Franco: "Lo más triste de esta historia es la presencia de ese personaje en televisión"

Por Tremending

Aunque la existencia de una organización como la Fundación Francisco Franco sería impensable en otros países europeos, en España no solo es que siga vigente. Es que también cuenta con espacios en los medios de comunicación. De hecho, su presidente, Juan Chinarro, ha protagonizado este lunes un fuerte enfrentamiento con el politólogo Alán Barroso cuando defendía en el programa Cuatro al Día los idearios de la entidad fascista que la Ley de Memoria Democrática prevé ilegalizar.

Barroso reclamaba desterrar "de una vez por todas no solo aquella época", sino también la Fundación Francisco Franco tildada por el politólogo como una "organización que no hace mas que recordar a un asesino, que es lo que fue aquel hombre", en referencia al dictador. "Que ustedes estén recordando y regocijándose en aquello que ocurrió… En otro país europeo sería impensable que estuviéramos teniendo una conversación con alguien como usted", había señalado previamente Barroso. Es cierto. De hecho, Alemania ha mantenido bloqueada en Twitter a la Fundación Franco por incitar al odio.

El presidente de la Fundación Francisco Franco me ha dicho que por ser joven "no tengo credibilidad alguna" y que solo he leído "dos tebeos". No es más que un cenutrio completamente desquiciado porque sabe que le quedan cuatro días contados. pic.twitter.com/X7O0gnUHbV — Alán Barroso (@AlanBarrosoA) November 8, 2021

"Usted es muy joven, no tiene ni idea de lo que dice, ha leído dos tebeos y se los ha creído. Usted no ha pasado hambre, usted no sabe lo que es la desgracia y, por tanto, no me venga con milongas. Solamente con verle ya… no tiene usted ninguna credibilidad. No sabe ni lo que dice", ha señalado Chinarro. Y Barroso le ha preguntado: "¿Por qué? ¿Porque soy joven hablando de mi país o por qué?".

"A usted le gustará más o menos Franco, ya veo que no le gusta, pero usted señor mío, que se las da demócrata, no me puede negar mi derecho de…", ha continuado Chinarro. "De enaltecer a un dictador", ha dicho Barroso terminando la frase iniciada por el presidente del organización franquista. "Oiga, mire, váyase a Cuba o a Venezuela o a Corea del Norte, que es donde le gustaría estar", ha espetado después Chinarro.

Así, el politólogo ha afeado a Chinarro este recado: "Si para justificar a Franco tiene que hablar de Cuba o de Corea del Norte es que tiene muy pocos argumentos", ha sentenciado Barroso mientras Chinarro insistía: "No tiene derecho a cortar mi libertad de expresión".

"No es más que un cenutrio completamente desquiciado porque sabe que le quedan cuatro días contados", ha escrito el politólogo en Twitter. Después, las redes se han llenado de reacciones al encontronazo ente Barroso y Chinarro. Los tuiteros han criticado que los medios de comunicación den espacio a este tipo de organizaciones franquistas y han censurado su existencia.

lo triste es que exista una fundación destinada a un dictador criminal y que encima los medios generalistas lo saquen a "debatir" con gente como si fuera normal poner en el mismo plano a demócratas con filofascistas. — Daniel Lorenzo (@Dadell79) November 8, 2021

Lo he visto, lo que no entiendo es que se le siga dando voz en cualquier medio al fascismo! — Granizossss (@nievesgomezmarq) November 8, 2021

Lo más triste de esta historia es la presencia de ese personaje en un TV. ¿Cuándo van los medios de comunicación a dejar de blanquear el fascismo? — José Fernández (@avilesjfb) November 8, 2021

¿Participar en una TV con un fascista? Eso no pasa en Alemania…No se discute, directamente — Javier Rodriguez (@spfarma636) November 8, 2021

Es vergonzoso y repugnante que a esa fundación se le de voz en la televisión. — Alejandro Arnaldos (@AlexArnaldos) November 8, 2021