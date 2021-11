"¿Esta tabla del emprendedor es antes o después de heredar?". Esta es la irónica respuesta viral del diputado de Más País Iñigo Errejón a una especie de tabla irrisoria sobre los emprendedores que circula por las redes sociales:

La tabla compara lo que sus autores consideran que es el horario de un trabajador y el de un emprendedor y trata de dar una imagen de los trabajadores, de pobreza intelectual y de vagancia. Un gráfico que resulta absurdamente ridículo para cualquier persona normal que haya trabajado o que haya emprendido un negocio.

El mismo gráfico ha sido respondido desde la ironía por decenas de tuiteros:

Papá, por qué nos despiertas a las diez de la noche? Mañana tenemos cole, no queremos hacer un puzzle. pic.twitter.com/soObY2fCXs

Pensad solo una cosa: si esos emprendedores de éxito que dan consejitos en YouTube se hubieran hecho millonarios como pretenden haceros creer, no estarían dando consejitos en YouTube para sacarse unas perrillas.

Este no se levantaba a las 4 am para ser millonario? Ya estamos flojeando ????

Los emprendedores trabajan la mitad de las horas que los trabajadores. Los trabajadores no comen a medio día y los emprendedores no desayunan ni cenan. Ni unos ni otros follan. No sé yo… pic.twitter.com/refDRKhUs5

