Supermercado fantasma de Barcelona. No hay clientes, solo empleados que reciben un pedido y tienen dos minutos para llenar la cesta de la compra. Luego, un repartidor debe entregar la bolsa al cliente en ocho minutos. ¿Cómo es posible llevar la compra a domicilio en solo diez minutos?

"Lo que es estrés es la parte de la presión que uno mismo se puede poner. Pero cuidamos el trabajo en el equipo para que sea un disfrute. Puede ser estrés o puede ser adrenalina positiva", explica Magdalena Szuszkiewicz, directora general de Gorillas en España.

Estas declaraciones, emitidas en un reportaje de TV3 que refleja el auge de las dark stores y la inversión que están realizando los fondos de capital riesgo, han desatado la polémica en Twitter.

"No lo llames estrés, llámalo adrenalina positiva", critica con ironía Riders x Derechos, una plataforma sindical que defiende las condiciones laborales de los repartidores.

Yo echo en falta que les aporten más adrenalina positiva, no sé, con un collar de electrodos que les soltara descargas eléctricas cada vez que se demorasen. Por ejemplo. https://t.co/RcjnFryhLd

10 min en hacer la compra no los tardo ni cuando bajo a por huevos un momento porque me he quedado sin.

Y lo de "adrenalina positiva"… https://t.co/XxYYlakD9d

