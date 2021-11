Por Tremending

Hay ocasiones en las que conviene quedarse callado, o al menos no abrir demasiado la boca, no sea que te saquen los colores. Esto es lo que le ha ocurrido precisamente a José María Aznar, ex presidente del Gobierno, quien ayer, miércoles, afirmó durante un acto de FAES que "nuestra democracia atraviesa una crisis de confianza por la reputación de mentira que mancilla la vida política".

Puede que Aznar tenga razón, eso no se lo negamos. Abundan los ejemplos de manipulación, mentira y bulos en la política actual: Trump, Ayuso, Vox, incluso el propio Pablo Casado, líder del PP, dispuesto a retorcer una cifra aunque la realidad se empeñe en desmentirlo. Pero que sea precisamente Aznar quien afirme, con afán fiscalizador, que la democracia "es la que más padece cuando se abusa de la mentira", pues, sinceramente, suena un poco raro por no decir un tanto hipócrita.

Lo dice el mismo que se empeñó en mantener contra toda evidencia la autoría de ETA en los atentados del 11-M en Madrid; el mismo que dijo aquella frase que le perseguirá de por vida: "Créanme, en Irak hay armas de destrucción masiva"; el mismo que negó saber nada de Gürtel…En fin, para qué seguir.

Relacionada: Aznar se burla del presidente López Obrador y los tuiteros mexicanos responden con dureza: "Se convirtió en un asno"

Los tuiteros, por supuesto, tampoco han dejado pasar por alto esas contradicciones de Aznar.

La lista de invitados de la boda de su hija se usa como archivo fotográfico en Instituciones Penitenciarias — Pasanospoco (@pasanospoco) November 10, 2021

Aznar es un chiste. https://t.co/UhwJpXdbcI — Rubén Sánchez (@RubenSanchezTW) November 10, 2021

Lo de las armas de destrucción masiva era todo verdad. — Gaspar Llamazares (@GLlamazares) November 10, 2021