"Pedir disculpas por algo que no ha ocurrido": críticas a Movistar+ por su mensaje sobre el bulo de la ultraderecha con 'La Resistencia'

Este miércoles contábamos lo del último bulo movido por la ultraderecha en las redes sociales. Más vil incluso que los habituales. Resulta que una web y un eurodiputado de Vox propagaron la idea de que el programa La Resistencia de David Broncano se había burlado de la muerte de una niña de seis años, atropellada en el colegio Fomento de Montealto en Madrid la semana pasada.

En resumen, todo era una mentira que ponía en el punto de mira en un gag humorístico que bromeaba con los sistemas de educación alternativa y que ponía el nombre de un colegio ficticio que luego coincidió que era similar al de la niña fallecida. Pero es que, además, el programa se grabó incluso antes de la tragedia, como explicó Broncano. El presentador respondió de forma contundente en Twitter y tanto la web como el eurodiputado, Hermann Tertsch, borraron lo dicho. Aunque el bulo, por supuesto, lo han seguido moviendo sus seguidores.

Hay muchas formas de demostrar que EVIDENTEMENTE no nos reímos de una tragedia así, y la principal es que el programa se grabó antes del accidente. Quienes deberían avergonzarse son los manipuladores asquerosos que utilizan la muerte de una niña para sus putos fines políticos. https://t.co/c4abxzeHhH

Pues resulta que cuando todo parecía claro como el agua, la cuenta de Twitter de Movistar+, la cadena donde se emite La Resistencia, publicó dos tuits (a la misma hora que comenzaba el programa de Broncano). En ellos aseguran: "Lamentamos profundamente el tratamiento de un asunto, que conectado con la tragedia ocurrida la semana pasada a las puertas de un colegio de Madrid, ha herido extraordinariamente la sensibilidad de numerosas personas".

Querríamos asegurar asimismo que la intención que motivó el vídeo mostrado en uno de nuestros programas no tiene relación alguna con un hecho tan doloroso. Desde Movistar+ queremos reiterar nuestro pesar a las familias afectadas.

Para algunos, esto de que te creen un bulo y te disculpes tú no ha tenido mucha lógica:

Los tuits de Movistar+ han tenido un importante eco en las redes sociales en las últimas horas:

Al disculparos dais a entender que es cierto algo que en realidad no ha sucedido.

Movistar, y esto lo he discutido ya con mucha gente que me ha tenido que acabar dando la razón, no olvidéis que es un canal fascista dirigido por afines a Vox. https://t.co/z0dLSVGVkE

— El Mantecas (@kikegdelariva) November 10, 2021