Hoy me levante temprano para ir a trabajar porque aunque el empresario es el que genera la riqueza, por algún motivo extraño me necesita ahí a primera hora.

Comenzamos con ganas el repaso semanal de Tremending Topic, aunque reconociendo que ya nace derrotado. Y es que queríamos traeros los mejores chistes, pero eso ya lo ha hecho Aznar hablando del "abuso de la mentira" en la política española…

Menuda liada con el tema del hombre que se decía que había estado 35 años en coma, pero luego no.

Varios medios se comieron este relato, menos creíble que un tuit de Hermann Tertsch. Entre otras cosas, se decía que estaba en coma "pero salía esporádicamente".

Con otros detalles, como que se había casado y había tenido hijos durante ese tiempo. Detallitos que parece que no chirriaron a los que lo sacaron.

No comprobaron ni lo más mínimo y este viernes, por supuesto, la cosa se ha caído. Muchos tuiteros estaban avisando del asunto, para que luego digan de las redes.

Al final el hombre ha reconocido que eso del coma era mentira. Sorpresón.

Otra historia para no dormir es que esta semana el Congreso ha avalado a los nuevos candidatos para el Tribunal Constitucional. Una es Concepción Espejel, la "querida Concha" (Cospedal dixit) que fue recusada en el caso 'Gürtel'. Y como será otro de los propuestos por el PP, que ni se está hablando de ella.

El otro es Enrique Arnaldo. Para entendernos, parece que vamos a tener en el TC a un señor que es habitual de la fundación FAES, airado columnista contra la eutanasia, el aborto y la ley de memoria histórica, y al que se ha relacionado con varios casos de corrupción.

Pero es que eso no es todo. Varios medios han publicado que en su día presentó a Pablo Casado al rector de la Universidad donde aprobó 12 asignaturas de derecho en cuatro meses. Increíble.

PSOE y Podemos han sido señalados por avalar estos nombramientos (eso sí, con varios votos de conciencia).

A parte de esto, Ayuso ha vuelto a protagonizar parte de la semana. Primero estuvo en El Hormiguero donde se divirtió mucho.

Después, en la Asamblea de Madrid, cuando le pidieron rendir cuentas por su gestión ya no se divirtió tanto. Ojo, que esto es lo que dijo hablando de las muertes en las residencias durante la pandemia:

Estremecedor.

Cambiando de tema, hoy todo el Congreso, salvo los ultras de Vox, ha avalado el decreto de ayudas para los afectados por el volcán de La Palma.

Lo que se llama 'cabalgar contradicciones'.

La ultraderecha, eso de ser solidario con los migrantes no. Pero lo que es con los españoles, tampoco.

¿Qué se puede decir de algo así? Pues poca cosa.

