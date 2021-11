Rivera se mofa del menú "saludable" de Garzón y le llueven mandobles: "No sea usted simplista y demagogo"

Con la alimentación no se juega. El chascarrillo de Albert Rivera a tenor de una iniciativa del ministro de Consumo, Alberto Garzón, le está pasando factura. El menú "rápido, barato y saludable" que ha tenido a bien fomentar Garzón desde su ministerio le ha parecido objeto de mofa al que fuera líder de Ciudadanos. "La ciudadanía necesita información para tomar las decisiones adecuadas", esgrimía el ministro en la presentación, detallando a continuación que las recetas debían ser de bajo coste porque "el poder adquisitivo es un elemento central en la mala alimentación, ya que muchas dietas poco saludables se basan en productos ultraprocesados de bajo precio".

La vinculación entre mala y buena alimentación y clase social no ha debido calar, por lo que fuere, en el privilegiado intelecto de Rivera, reconvertido –puerta giratoria mediante– en pez gordo de la abogacía. Y mientras Garzón apuntalaba su tesis con datos –"hay una vinculación clara entre pobreza y mala alimentación, la tasa de obesidad infantil es el doble entre las familias más pobres"–, Rivera ha procedido a la mofa echando mano del eterno cuñadismo.

A continuación, la propuesta gastronómica del ministerio y la jocosa respuesta de Rivera:



Como era de prever, muchos son los que han querido dejarle un recadito al expolítico:

Pues fomentar la buena alimentación desde un ministerio no me parece nada mal, me parece muy bien, la verdad. Para una cosa que hace bien este ministro….no sea UD simplista y demagogo, Sr Rivera.

— KO (@RICORELLANA) November 11, 2021