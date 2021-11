La anécdota que hizo reflexionar a Alberto Rodríguez sobre los prejuicios ante un pareja adinerada: "Las lecciones que da la vida"

Por Tremending

El Congreso de los Diputados suele ser un entorno hostil para hacer amistades o mostrar ni tan siquiera aprecio por el adversario. Alberto Rodríguez lo demostró en la intervención a finales de 2018. Se dirigió a un diputado del Partido Popular antes de que se disolvieran las Cortes para afirmar que era "una buena persona" y que le daba "calidad humana" a la Cámara Baja.

Gonzo se mostró sorprendido de que reconociera que "nunca hubiese pensado que iba a decir eso". El periodista afirmó que era un reconocimiento de que tiene prejuicios de los diputados de según qué formaciones. A lo que Rodríguez respondió: "Yo también tengo mis prejuicios. Aunque tuviese muchas diferencias políticas, siempre actuaba con normalidad y humanidad. Nunca fue de los que te negaban el saludo ni de los que insultaban".

Fue en ese momento en el que el exdiputado de Unidas Podemos contó una anécdota que desmontó todos sus prejuicios. "A mí me pasó hace poco, parar al lado mío un coche super lujoso, un hombre y una mujer, ella con las perlas, super bien vestida, y yo dije, 'uf, la que me va a caer ahora'", recuerda Rodríguez en Salvados. Una entrevista que le valió el aplauso de muchos tuiteros que valoraron que "no todos los políticos son iguales".

Al contrario de lo que pudiese haber imaginado, le preguntaron si era Alberto Rodríguez, le mandaron ánimo: "Lo que te hicieron en el Supremo es una vergüenza, van a por ti. Que sepas que te apoyamos, te votamos". "Cuando se fueron, me quedé pensando, 'agüita, todos los prejuicios que tengo'. Porque de primeras me puse a la defensiva. Las cachetadas y las lecciones que te da la vida", reflexionó.