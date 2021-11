Monteagudo después de reconocer que todo era mentira: "Ojalá hubiese estado en coma, porque no le hubiese dado trabajo a mi esposa y a mis hijas"

Por Tremending

El nombre de Manel Monteagudo ha resonado en los medios de comunicación y en las redes sociales en los últimos días. ¿La razón? Una farsa en la que él era el protagonista, y que varios medios compraron sin verificarlo. Monteagudo vendió la idea de que un accidente en el barco le dejó en coma 35 años, desde 1979 hasta 2014. En su relato no ahorró en detalles: "Ese no soy yo, ese es un viejo", contaba.

Una historia que no tardó en ser desmontada por su propia biografía: mientras estaba en coma, Monteagudo se casó y tuvo dos hijas. Una incoherencia que Monteagudo intentaba justificar con que había tenido algunos "momentos de lucidez" en los que contrajo matrimonio y fue padre dos veces.

Tras ver el revuelo generado y que se había demostrado que no era cierto, reconoció que "todo era mentira" y que "se le fue de madre". Monteagudo matizó que realmente no era un coma, era un "estado semivegetativo" en el que se desmayaba hasta 16 veces todos los días. En una entrevista en La Roca reconoció que hubiese preferido estar en coma. "Ojalá hubiese estado en coma, porque no le hubiese dado el trabajo que le di a mi esposa y a mis hijas. Me desmayaba todos los días de 14 a 16 veces", declaró en el programa de La Sexta.