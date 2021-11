Ana Guerra también tiene vecinos, y uno de ellos está harto de escuchar cómo ensaya

La exparticipante de Operación triunfo, Ana Guerra también tiene vecinos y uno de estos se ha quejado en las redes sociales. En el vídeo publicado por el vecino se escucha de fondo a Guerra mientras ensaya desde su casa."¿Cómo voy a trabajar ahora?, no quiero escuchar a Ana Guerra todo el día", dice el hombre.

Antes de juzgar, intenta vivir, trabajar o so descansar mientras estás en tu casa y hay alguien cantando así! No jugáis si no estáis viviendo lo que vivo! No quiero hacer ningún daño solo que creo que tengo la opción de no escuchar a Ana Guerra cuando quiera! pic.twitter.com/4uIMCXYre9

