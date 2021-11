Pablo Iglesias ya no está en la primera línea de la política pero ahora, reconvertido a analista y tertuliano, su voz se escucha en varios medios. Los lunes participa en la tertulia política del programa Hora 25 de la cadena Ser junto a la exvicepresidenta Carmen Calvo y el exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo. Iglesias hizo este pasado lunes una interesante reflexión sobre el polémico nombramiento del juez Enrique Arnaldo como miembro del Tribunal Constitucional (TC) y sobre el famoso "sapo" que ha tenido que tragarse la izquierda aceptando a este magistrado tan próximo al PP que hasta se permitía hacer negocios con él. Como siempre, es mejor que lo vean a que se lo cuenten. Luego comentamos.

A la fuerza ahorcan, viene a decir el antiguo secretario general de Podemos. Iglesias se dirige especialmente a la gente "muy de izquierdas a la que le parece terrible que se haya votado a un corrupto y un sinvergüenza" y explica que "la degradación del Tribunal Constitucional es evidente. Nuestro electorado no entiende que hayamos votado esto pero, por supuesto, me habría tragado ese sapo", dice Iglesias.

Iglesias añade que el TC supone a día de hoy "una barrera de bloqueo frente al poder legislativo" y que, controlado por la derecha, puede poner en peligro leyes como las de la eutanasia o el aborto. Se trata pues, de cambiar la correlación de fuerzas en el TC e impedir que se pongan en peligro las "políticas públicas progresistas", que el TC, en definitiva no sea "un instrumento de la derecha", dicho en palabras del propio Pablo Iglesias. Eso sí, Pablo Iglesias reconoce que el prestigio del TC es "ninguno".

Las palabras de Iglesias han sido recibidas con división de opiniones, que diría un clásico.

