Los tuiteros resumen con sus palabras el audio grabado al vicepresidente de Andalucía: "La gente nos la sopla, vamos a lo que vamos"

Por Tremending

Un audio publicado por la Cadena Ser ha desvelado la estrategia del Gobierno andaluz y también el grado de importancia que tiene el bienestar de los ciudadanos en esa planificación.

La grabación, hecha el pasado mes de julio, recoge las palabras del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, durante un encuentro con sus diputados. Atentos porque no tiene desperdicio: "¿En año electoral nos podemos permitir el lujo de presentar unos presupuestos con recortes? Yo creo que no. Es estúpido. Ningún Gobierno aprueba presupuestos en el último año de legislatura, pero no porque no pueda aprobarlos sino sencillamente porque no interesa aprobarlos y por eso se prorroga, nada más".

Y añade: "Nosotros como Gobierno estamos obligados a un presupuesto, pero no estamos obligados a cuándo, ¿me entendéis? Podemos presentar un presupuesto para que no nos lo aprueben […] es que no nos interesa. Prorrogamos y listo".

El vicepresidente de la Junta de Andalucía y el interés general. https://t.co/GQOUnVKcYi — Stéphane M. Grueso (@fanetin) November 16, 2021

También asegura: "La campaña electoral empieza en enero y hay que quitarle al PSOE la posibilidad de demostrarse útil".

En otras palabras, Marín dinamita el relato oficial sobre la supuesta intención del Gobierno andaluz de sacar adelante unos presupuestos.

Pues la vocación de servicio público de Juan Marín sería un poco así…???????? pic.twitter.com/t69QMwwFST — Protestona ۞ (@protestona1) November 16, 2021

Este momento de sinceridad involuntario pone a la vista de los ciudadanos la escala de valores del Gobierno andaluz y en qué lugar sitúan los intereses de los ciudadanos. Un hecho que ha sido ampliamente comentado en las redes este martes:

La gente nos la sopla, vamos a lo q vamos. — Antonio Cuevas (@Cuevas_Aranda) November 16, 2021

Hoy nos despertamos con unos audios del Gobierno andaluz que son infames. En el peor momento en décadas no quieren aprobar los Presupuestos como estrategia electoral. Juegan con el pan de los andaluces porque su objetivo no es Andalucía, sino sus sillones. https://t.co/usJ86ztziv — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) November 16, 2021

Qué barbaridad!! Pena y rabia de leer estas cosas! Lo triste es que ya no sorprende nada!!. Estas declaraciones deberían tener consecuencias políticas de inmediato. — Hilario Lopez Cano (@hilariolc) November 16, 2021

Es impresionante cómo para la derecha siempre lo primero es ro…el interés general, gestionar bien y ser eficientes servidores públicos. https://t.co/TsBs2mHu3u — Tristan Meyer H (Qué Grande es el Relato) (@Tristan_MeyerH) November 16, 2021

Lo hemos dicho desde el principio. Nunca quisieron pactar. Todo ha sido la burda mentira de un Gobierno tramposo. Han jugado con el PSOE, con Andalucía y con sus presupuestos. No podían dejar q el @psoedeandalucia fuera útil. TREMENDO. https://t.co/4G7EgGiVtD vía @HoyporHoy — Ángeles Férriz (@angelesferriz) November 16, 2021

Lo de gobernar para mejorar la vida de los ciudadanos ya, si eso,…. otro día. ¡Que jarto estoy! — Jarto ????????????️‍???????? (@JartoTodos) November 16, 2021

Cuánto daño ha hecho Ciudadanos a este país. Menos mal que ya desaparecen como lágrimas en la lluvia. — Francohortado???? (@francohortado) November 16, 2021

Qué falta de pudor, parece que ya vale todo. https://t.co/vm552zzuQI — Ibán García (@Ibangarciadb) November 16, 2021

"No nos interesa" Lo que interese a los ciudadanos, nos la pela. https://t.co/9KVjddRxEt — Ana ????☂️ (@Zapatista72) November 16, 2021

Es indecente que el Gobierno de Moreno Bonilla prime los intereses partidistas por encima de los intereses de los andaluces y andaluzas.#Andalucía necesita unos presupuestos justos para superar su alto paro y recuperar una Sanidad pública, ahora castigada por su pésima gestión. https://t.co/NAN3Fi40re — Alfonso R Gómez Celis (@gomezdcelis) November 16, 2021

Al menos, se agradece la sinceridad de gobernar para su propio interés y no para el bien común https://t.co/O9ZEdaajBm — Álvaro López (@a1varo_lopez) November 16, 2021

El gobierno andaluz tenía una estrategia clara, unos presupuestos con recortes para Andalucía y la escenificación de un diálogo falso. Todo instrumentalizado para sus intereses electorales. Una barbaridad. https://t.co/H50yRBz8X8 — Ernesto Alba???? (@Ernesto_Alba) November 16, 2021

Juan Marín rematando a Ciudadanos. Eso sí, demuestra el nivel de esta gente. Las PERSONAS IMPORTAN CERO. Todo es campaña. https://t.co/BFXJSTQ2M3 — skakeo fanzine (@skakeofanzine) November 16, 2021

Unos audios que demuestran que, efectivamente, no todos los políticos son iguales. Están quienes trabajan por el bien común.

Y luego están tipos como Juan Marín: preocupado por su sillón, jugando con la esperanza de millones de personas.

Hay que echarlos. pic.twitter.com/CF3kRVP46V — Roberto Sotomayor ???? (@SuperRoStar) November 16, 2021