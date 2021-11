"Mis alumnas son unas artistas": la original forma de copiar en un examen que arrasa en Twitter

Por Tremending

Un profesor ha compartido en Twitter una original forma de copiar en un examen que le han enseñado dos de sus alumnas. "Son unas artistas", bromea el docente, que ha compartido unas imágenes en las que se ve un bote de típex. En una de ellas se ve que en la parte trasera está escrita una parte del temario, aunque parece que son solo unas simples instrucciones de uso.

Mis alumnas son unas artistas pic.twitter.com/AZolcnJh9b — Javi ???? (@Jaesmoris) November 13, 2021

Las alumnas no copiaron en un examen de este profesor, según el mismo ha contado, por lo que no se sabe si les funcionó o no.

Son mis alumnas de repaso, me lo enseñaron en plan: Mira Javi que chulas que somos — Javi ???? (@Jaesmoris) November 13, 2021

El tuit ha arrasado en la red social y ha generado miles de reacciones. Algunos usuarios han compartido otras formas de copiar que son igual o incluso más originales.

Hoy (casualmente) he visto este video y creo que tus alumnas aún pueden mejorar. ???? pic.twitter.com/rIIA2lC4AF — Daniel Moreno [+=••] (@Overlord_Eden) November 13, 2021

Yo usaba los cascos, ósea me grababa por ejemplo un apartado de un tema, luego otro y así sucesivamente, me metía los cascos debajo de un jersey de cuello alto, luego detrás de la oreja y lo controlaba con el botoncito apoyando la mano detrás de la oreja justo donde estabaJAJAJ — Andrea???????????? (@andreadvicente) November 15, 2021

Yo me hice una chuleta cosiéndola a la bufanda como si fuera la etiqueta. https://t.co/AR84HgFfvm — Brenda (@B_Moustache) November 14, 2021

Los dos frikis de mi clase que escribían las chuletas en élfico directamente sobre el pupitre. https://t.co/umxUrN41vY pic.twitter.com/qAzbK97wkb — ????️ Perrafilada ????️ (@perrafilada) November 16, 2021

Algunos tuiteros también han recordado anécdotas graciosas: un compañero de un usuario se tuvo que hacer un índice para acordarse en qué sitio se había escondido las distintas chuletas.

Tuve yo un compañero de facultad que llevó tantas chuletas al examen de orgánica que le resultaba imposible saber dónde llevaba cada tema. Así que se hizo un índice, en plan: " Tema 1: cadenas de carbono => bolsillo trasero derecho". Ese examen fue un show. — Santo (@UnGordoMas2) November 14, 2021

Y otros usuarios han desvelado que, aunque a muchos les ha sorprendido, este método no es nada nuevo. Algunas tuiteras lo utilizaron ya hace 10 o 20 años.

Yo lo usaba hace 20! ???????? — carola hartmann (@carolahartmann) November 14, 2021

Mi profesor de música me pillo con uno de estos , y no paraba de sonreír mientras decía "que listos que sois", pero vaya que el 0 me lo llevé https://t.co/dRJw5RBd4f — Ángela ???????? (@angela_gr10) November 14, 2021

Por último, también ha habido espacio para reflexiones sobre la educación y el aprendizaje.

El esfuerzo siempre hay que valorarlo y eso no deja de ser tiempo dedicado a tu asignatura.

Sé que no depende de ti pero piensa lo estúpido que es que obliguemos a los niños a memorizar cosas como esas en lugar de potenciar que lo entiendan y saquen partido a sus habilidades — 20-14 (@srfrog99) November 14, 2021

¿Llegará algún momento en que el sistema se actualice y no nos hagan exámenes? La información está en Internet, hay que aprender a encontrarla y a saber identificar si es una fuente d confianza. Ya solo por el ingenio merecen aprobar: creatividad, inteligencia, esfuerzo y astucia https://t.co/0wVEEhyllb — AlejandroPérezGarcía (@APGSj) November 16, 2021