En Público ya hemos contado en más de una ocasión el lamentable estado de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, la más rica de España pero la segunda que menos invierte en sanidad por habitante, por ejemplo. De hecho, para darse cuenta del catastrófico estado de la sanidad pública en Madrid basta comprobar el calamitoso estado de la atención primaria, que está bajo mínimos, sin urgencias en los ambulatorios desde el principio de la pandemia y con una alarmante falta de profesionales que provoca que una cita con el médico de cabecera sea poco menos que una heroicidad.

Por eso llama mucho la atención cuando Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, saca pecho por algún hito que tenga que ver con la sanidad o la educación públicas, como hizo ayer, martes, a raíz de un pionero trasplante en un hospital público.

Muy bonito todo. Nos alegramos de este hito. Pero en política y en la vida hay una cosa que se llama coherencia. Ayuso parece haberse olvidado de ella. No lo ha hecho, sin embargo, la legión tuitera, que aprovecha el tuit de la dirigente madrileña para sacarle los colores y recordarle que la falta de inversión en la sanidad pública es una decisión política. Poco más podemos añadir.

Pero no gracias al pp ni ayuso que recorta en sanidad. Gracias a los profesionales que aún co los recortes son capaces de Acer estos prodigios gracias sanidad pública y sus profesionales

No si con que nos atiendan y no haya listas de espera nos vale. No TENGA CARA

