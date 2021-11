Bob Pop lleva a la gala de los Premios Ondas las crecientes críticas contra la censura en Movistar+

"…Me hubiera encantado estar con ellos cuando salió la noticia de que Late Motiv se acababa en diciembre […] pero a mí Movistar me echó antes que a ellos porque les resultaba incómodo, así es que gracias, Movistar". Es el dardo lanzado por Bob Pop a Movistar+ en la gala de los Premios Ondas, durante su discurso tras recibir el galardón a la mejor serie española de comedia, por Maricón Perdido.

@BobPopVeTV : "Esta serie está dedicada a todos, todas y todes que no tuvieron el privilegio de poder contar su historia con su voz, a mí me dieron ese privilegio"

Sus palabras pueden resultar sorprendentes, pero en realidad se suman a otras críticas a Movistar+ en los últimos días y horas. La cosa comenzó a ser pública la semana pasada, cuando la ultraderecha movió por las redes un bulo que aseguraba que en el programa de David Broncano en la cadena, La Resistencia, se habían burlado del atropello de una niña en un colegio de Madrid. Rápidamente quedó claro que era un bulo, pero inexplicablemente Movistar+ publicó un mensaje a modo de disculpa.

Un mensaje que fue respondido con incredulidad y críticas en las redes:

El presentador y humorista Facu Díaz comentó el asunto en su cuenta de Twitch y fue muy claro: "Los que hemos trabajado ahí y los que trabajan ahí saben perfectamente que muchos chistes de Vox mueren en los despachos de Movistar+".

A esas voces se ha sumado también en las últimas horas la del periodista y guionista Javier Durán. En su cuenta de Twitter, ha colgado una foto con una pintada en la que pone: "Aquí estamos los que perdimos el miedo". En su mensaje, asegura: "He sido durante 2 temporadas subdirector de 'Late Motiv' y quiero ratificar en público las declaraciones de mis compañeros Facu Díaz y Bob Pop; y dar todo mi apoyo a los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de @MovistarPlus".

Hola, soy Javier Durán. He sido durante 2 temporadas subdirector de 'Late Motiv' y quiero ratificar en público las declaraciones de mis compañeros Facu Díaz y Bob Pop; y dar todo mi apoyo a los profesionales que aún siguen sufriendo la censura ultraderechista de @MovistarPlus pic.twitter.com/CNJk1D0rU6

Al mensaje de unas voces que no tienen nada que ganar haciendo esta denuncia (y sí que perder), se han sumado las reacciones en las redes que están apoyando un paso así y preguntándose qué está sucediendo en Movistar+:

