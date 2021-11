El mensaje de Yolanda Díaz a la patronal tras el acuerdo para la subida del SMI que vuelve a tener vigencia: "A veces no negociando se pierde"

EFE / Emilio Naranjo

Por Tremending

Corría el mes de septiembre y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, negociaba con los agentes sociales la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) cuando la patronal se levantó de la mesa de diálogo. Algo similar a lo que sucedió este lunes, durante las conversaciones sobre la reforma de las pensiones en las que los representantes de los empresarios, la CEOE y Cepyme, se descolgaron del acuerdo.

Tras ese primer acuerdo, en el que se rompió el consenso social que se mantenía desde el principio de la legislatura, fue cuando Díaz lanzó un claro mensaje a la patronal que, por las circunstancias, ha vuelto a tener vigencia esta semana.

Se ha alcanzado un acuerdo para la protección de las #PensionesSinRecortes con una medida tan lógica como justa, únicamente criticada desde la patronal, su PPartido, y sus voceros, lo que deja las cosas bastante claras, pero quien avisa no es traidor, como vaticinó @Yolanda_Diaz_ pic.twitter.com/gDSyWm95wX — ELEKT∆ (@EIEKTA) November 16, 2021

En concreto, en unas declaraciones que han sido rescatadas en Twitter, la ministra de Trabajo llamó a la patronal a que "se resitúe": "A veces, no negociando se pierde. No sé si hablo claro", espetó Díaz. Del mismo modo, afeó a los representantes de los empresarios que no hubiesen negociado hasta el final.