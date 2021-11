El pasado lunes se cumplieron 75 años de la creación de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid y para celebrar tan magno acontecimiento los reyes de España, Felipe y Letizia, se subieron en un autobús de línea para dar una vuelta. Los medios de comunicación recogieron el momento.

Ya lo dice la locutora del vídeo anterior: "Los reyes andando así por la calle sin más ya es extraño. Y verlos en una parada de autobús lo es mucho más". Normal que a los pasajeros se les pusieran los ojos como platos. Lo más curioso del acto fue una confesión que hizo el rey Felipe a los medios de comunicación: era la primera vez en su vida –y ya tiene 53 años– que subía en un autobús.

Tras la confesión de Felipe VI, el periodista de la cadena Ser Isaías Lafuente hizo una interesante reflexión en el programa La Ventana que ha sido muy compartida en las redes sociales. "Si el monarca nunca ha montado en transporte público nunca habrá esperado una consulta en un centro de salud, ni habrá hecho cola en un supermercado. Es decir, no habrá hecho nada de lo que habitualmente hacemos la mayoría de las familias reales de este país", dice Lafuente. No podemos estar más de acuerdo.

