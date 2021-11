La desagradable anécdota de Iñaki López en un semáforo que ha dividido a las redes

El periodista y actual presentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, ha compartido este jueves en sus redes sociales el mensaje que le han lanzado mientras esperaba a cruzar en un semáforo en el centro de Madrid.

Hoy me han gritado "vasco-etarra-hijoputa" (así, todo de carrerilla) unos chavales desde un coche en marcha en el centro de Madrid. La indignación y cariño de quienes esperaban conmigo en el semáforo os aseguro que me ha emocionado. Casi me los llevo de pintxo-pote.

