"La esencia del trumpismo ibérico": Ayuso llama "fracasada" a una diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid

Lo de la cortesía parlamentaria parece que es un concepto que explicaron cuando Isabel Díaz Ayuso estaba en un atasco madrileño. Y es que la Ayuso de las sonrisas y las anécdotas graciosas que uno ve en El Hormiguero se convierte en un ejemplo de mala educación cuando se trata de rendir cuentas en la Asamblea. Lo hemos visto cuando hasta Mónica García le tiene que pedir que le mire a la cara "por una vez" mientras le habla, o cuando hablando sobre las muertes en las residencias responde como un adolescente maleducado.

Y este jueves lo hemos visto también del modo más crudo posible: llamando "fracasada abogada" a la diputada de Unidas Podemos Alejandra Jacinto, en su respuesta a Carolina Alonso. La propia Jacinto lo contaba en su cuenta de Twitter:

La educación de toda una presidenta de la Comunidad de Madrid:

Y lo más vergonzoso de todo, los diputados que decidieron que llamar "fracasada" a una diputada era merecedor de un aplauso.

Pablo Iglesias ha sido explícito al comentarlo: "Faltones, arrogantes, maleducados… No es solo un estilo personal sino la esencia del trumpismo ibérico".

Faltones, arrogantes, maleducados… No es solo un estilo personal sino la esencia del trumpismo ibérico. Desprecian el Derecho y la democracia. Si los jueces y las instituciones no son suyas, no les valen. Por eso llama "fracasada" a la abogada que les tumbó en los tribunales https://t.co/Mrh9fY5hqd

— Pablo Iglesias ???? (@PabloIglesias) November 18, 2021