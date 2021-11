Cada tuit que publica Isabel Díaz Ayuso es una mina (para Tremending, claro). Si ayer, miércoles, les contábamos los zascas que se llevó la presidenta de la Comunidad de Madrid por un tuit en el que presumía de la sanidad pública cuando la tiene completamente abandonada, este jueves se vuelve a llevar unos cuantos revolcones de la legión tuitera tras publicar otro en el que se hace eco de una noticia de Telemadrid con el siguiente titular: "El Summa 112 ofreció a AENA realizar test en Barajas pero el Ministerio de Sanidad no les contestó".

Ya pueden imaginarse que la presidenta madrileña no tardó ni dos segundos en proclamar que el Gobierno de Sánchez conspira contra Madrid, que para eso ella reclamó desde el principio de la pandemia estrictos controles en el aeropuerto de Madrid, que era un coladero por donde la covid entraba a sus anchas.

Cita Ayuso una noticia que sin embargo dice otra cosa más importante, un dato que ella obvia: en concreto, que sólo el 0,3% de los casos de covid registrados en Madrid entraron por el aeropuerto de Barajas, según el presidente de la Asociación Madrileña de Salud Pública. Pero claro, eso se afirma en la parte final del texto y como dice algún tuitero, Ayuso probablemente no haya pasado del titular. Muchos de us seguidores probablemente tampoco.

Mucho más no les podemos contar: Ayuso recibe su consabida ración de zascas, ya saben. Aquí les dejamos los más interesantes.

El summa no tenía suficiente personal para acudir a domicilios por llamadas Covid y se iban a enviar a Barajas. En qué mundo vives? No se como no se te cae a veces la cara de vergüenza. No se si estas cosas las escribirás tú o no, pero vaya nivel más bajo que usas.

— Del tribulete. (@Deltribulete17) November 18, 2021