Los futbolistas Edouard y Ferland estallan ante los errores que les vinculan con los abusos sexuales de Benjamin Mendy: "Algunos negros no tienen nombres ni caras distintas"

De izquierda a derecha: Ferland, Benjamin y Edouard.- AFP

Por Tremending

No deja de ser un error, pero no por ello menos excusable. Un error en el que, por cierto, se han visto involucrados tres futbolistas de alto nivel. El mero hecho de compartir color de piel y apellido ha convertido a dos de ellos en sospechosos de un caso turbulento que ha acabado con pena de cárcel.

El lateral zurdo del Real Madrid, Ferland, y el portero del Chelsea, Edouard, están cansados de que se les confunda en la prensa con el jugador del Manchester City Benjamin Mendy, acusado de cuatro cargos de violación, uno de agresión sexual e inhabilitado por su club desde el pasado mes de agosto, fecha desde la que se encuentra en prisión preventiva.

Ya sea por falta de profesionalidad o simple desinterés, muchos medios confunden a Benjamin con Ferland o Edouard. Algo que, como verán, ha colmado la paciencia de este último, que no ha dudado en denunciar lo que está sucediendo: "Es triste que en 2021, tanto en Francia como en Inglaterra, algunos negros no tienen nombres ni caras distintas. Estos errores fotográficos parecen anecdóticos pero son altamente simbólicos. No es tan complicado diferenciar dos caras, sobre todo cuando visten camisetas distintas", escribió el meta del Chelsea.

Merci Edouard Mendy! Nous sommes en 2021 ????????????! STOP ????????????✋???? Ça prendra du temps mais vous allez finir par nous respecter! Que vous le vouliez ou non ????????????! pic.twitter.com/sg52f2MbyB — Ferland Mendy (@ferland_mendy) November 17, 2021

Un comentario que ha sido recogido con agradecimiento por parte de Ferland, quien no ha dudado en denunciar también una confusión que nunca debió producirse: "¡Gracias Edouard Mendy! ¡Estamos en 2021! STOP. Llevará tiempo pero acabaréis respetándonos, te guste o no".